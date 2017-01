CNH Industrial gibt Abschluss derÜbernahme von Kongskilde Agriculture bekannt

(NYSE: CNHI / MI:

CNHI) gab heute den Abschluss seiner Übernahme der Sparte Gras und

Boden von Kongskilde Industries bekannt, vormals Teil des dänischen

Konzerns Dansk Landbrugs Grovvareselskab (DLG A.m.b.A.). Der

Übernahmevertrag war bereits am 31. Oktober 2016 von beiden Parteien

verkündet worden.



Mit Wirkung zum 1. Februar 2017 übernimmt CNH Industrial die

Geschäftseinheiten von DLG A.m.b.A, die für Entwicklung, Herstellung

und Vertrieb von Lösungen für landwirtschaftliche Anwendungen in den

Bereichen Bodenbearbeitung, Aussaat und Grundfutter unter

verschiedenen Marken, einschließlich Kongskilde, Overum; Howard und

JF, zuständig sind.



Dadurch erzielt New Holland Agriculture, eine der globalen

Landwirtschaftsmaschinenmarken des Unternehmens, eine erhebliche

Ausweitung seines Produktangebots, während die Marke,

Vertriebsorganisationen, Händler und Importeure von Kongskilde

weiterhin ausgebaut und bedient werden.



CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) ist ein weltweit

führendes Unternehmen im Investitionsgütersektor mit umfassender

industrieller Erfahrung, einer breiten Palette von Produkten und

weltweiter Präsenz. Jede einzelne Marke des Unternehmens ist in ihrem

jeweiligen Industriesektor eine maßgebliche internationale Größe:

Case IH, New Holland Agriculture und Steyr bei Traktoren und

Landmaschinen; Case und New Holland Construction bei Baumaschinen;

Iveco bei Nutzfahrzeugen; Iveco Bus und Heuliez Bus bei Nahverkehrs-

und Reisebussen; Iveco Astra bei Steinbruch- und Baufahrzeugen;

Magirus bei Feuerwehrfahrzeugen; Iveco Defence Vehicles in den

Sparten Verteidigung und Zivilschutz; FPT Industrial bei Motoren und

Getrieben. Weitere Informationen finden sich auf der Webseite des

Unternehmens: www.cnhindustrial.com



