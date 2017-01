Entdeckungsreise durch das Jahr im Babybett

FourSeasonsDream??Kollektion HerbstBaby Bettset?Im herbstlichen Wald?

(firmenpresse) - Für ihr Baby wünschen sich Eltern von allem das Beste. Das Baby soll sich in gesunder Umgebung wohlfühlen, Anregung zum Spielen und Entdecken finden. Comfortbaby entwickelt ständig neue hochwertige Babyausstattungen. Jetzt wird Babys Welt noch bunter mit ForSeasonsdream, dem ideenreichen Schlaf- und Spielplatz für jede Jahreszeit.

ForSeasonsdream - Babys entdecken die vier Jahreszeiten

Die Jahreszeiten wirf das Baby vor allem draußen entdecken, wenn es Schnee, erste grüne Blätter, bunte Blumen, warmen Buddelsand und glänzende Kastanien sieht. Aber auch drinnen kann Babys Umfeld je nach Jahreszeit ideenreich gestaltet werden. Für Bettchen und Mobile gibt es dafür jetzt die tollen Babybett-Ausstattungen ForSeasonsdream von Comfortbaby. Beim "Wintermärchen" beherrschen Blau und Weiß das Bettchen, am hübschen Mobile hängen weiche Schneeflocken und Sternchen. Bei der Kollektion "Zu Gast beim Frühling" blüht und grünt es. "Kreuzfahrt" und "Geschenke des Sommers" sind die bunten Sommerkollektionen mit Rettungsringkissen, Seefahrerfarben oder kunterbunten Kissenhäusern, Blumen, Tieren und Früchten für die weiche Bettumrandung. Bei der Herbstkollektion "Im herbstlichen Wald" gibt es bunte Blätter und Igelchen, alles aus weich gestopften Kissen rund ums Bettchen. In diesen Bettsets können die Kleinen immer wieder neue Entdeckungen machen. Kein Zweifel, hübsch anzusehen ist die farbige Kuschelausstattung für Babys Bettchen je nach Jahreszeit auch.

Geborgen sein und entdecken - das steckt hinter ForSeasonsdream

Bei ForSeasonsdream handelt es sich nicht nur um eine schöne Deko-Idee. Der Babyausstatter Comfortbaby legt in erster Linie Wert darauf, dass sich Babys geborgen und wohl in ihrer Schlafumgebung fühlen. Da für ganz Kleinen die Schlafumgebung auch ein Entdeckungsplatz ist, sollen die Babys durch die Jahreszeiten-Kollektionen immer neue Anreize durch veränderte Formen und Farben bekommen, die sie direkt jeden Tag umgeben. Eltern können die dekorative jahreszeitliche Kinderbettgestaltung zum Benennen und Zeigen nutzen, mit passenden Kinderliedern in Verbindung bringen. Bei der Farbgestaltung hat der Babyausstatter bewusst auf solche Farben gesetzt, die von kleinsten Kindern besonders gut erkannt und freudig wahrgenommen werden, die sie auch mögen. Was die Qualität dieser Bettchen-Ausstattungen betrifft, setzt Comfortbaby wie immer kompromisslos auf Freiheit von Schadstoffen, reine, hochwertige Baumwolle, waschbare, hygienische Füllmaterialien, zartes Voile für den Himmel. Die siebenteiligen Sets für die vier Jahreszeiten sind von geprüfter Qualität Öko-Tex 100, hautsympathisch, atmungsaktiv und pflegeleicht. Kinder- und familienfreundlich hat sich der Hersteller schon mit den mitwachsenden Babybetten gezeigt, die vielfach umbaubar bis zum neunten Lebensjahr letztlich als Sitzmöbel genutzt werden können. Die beliebte Marke bietet außerdem schöne Kinderwagen, Wiegen und Stubenwagen an.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.comfortbaby.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Comfortbaby ist ein Hersteller für hochwertige Baby- und Kinderbetten, Stubenwagen, Kinderwagen, Wiegen. Viel Zuspruch von Eltern erhalten die mitwachsenden Babybetten von Comfortbaby. Die innovativen Betten lassen sich jeweils altersgerecht bis zur Schulzeit umbauen, sind dann später praktische, formschöne Sitzmöbel und Tische. Comfortbaby setzt bei allen Produkten auf erstklassige Qualität zum Wohle der Kinder. Holzeinrichtungen wie Baby-, Kinderbetten, Wiegen, Beistellbetten oder Stubenwagen sind aus stabilem, natürlichem Buchenholz gefertigt und ebenso wie die Bettsets frei von Schadstoffen. Die hochwertigen Materialien garantieren Langlebigkeit, was sich bei den umbaubaren Betten als sehr vorteilhaft erweist. Die jüngste begeisternde Idee der Marke sind die Kollektion namens ForSeasonsdream mit wunderschönen Bettsets als Spiegel von Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Für Kunden zeigt sich das Unternehmen Comfortbaby sehr kundenfreundlich durch umfangreiche, fachgerechte Beratungen, kostenlose Retouren für die Produkte im Online Shop und eine sehr familienfreundliche Preisgestaltung. Babyausstattungen für die Kinderbetten, Stubenwagen, Wiegen und mehr können zu günstigen Preisen komplett ausgestattet online gekauft werden und werden kurzzeitig geliefert. Comfortbaby hat sich durch bewährte ökologische Qualitäten und ständige Kundennähe bei Eltern und zukünftigen Eltern einen guten Namen gemacht.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Olymp& Olipa GmbH

PresseKontakt / Agentur:

Olymp & Olipa GmbH

Andrej Alexandrovic Olipa

Dorfstraße 42

53562 Leubsdorf

partner(at)comfortbaby.de

++49 (0) 221 67789904

http://www.comfortbaby.de



Datum: 31.01.2017 - 18:45

Sprache: Deutsch

News-ID 1450665

Anzahl Zeichen: 3047

Kontakt-Informationen:

Firma: Olymp& Olipa GmbH

Ansprechpartner: Andrej Alexandrovic Olipa

Stadt: Leubsdorf

Telefon: ++49 (0) 221 67789904





Diese Pressemitteilung wurde bisher 103 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung