neues deutschland: Die Lobbykritik weitertreiben - zur Studie von Transparency International zur EU und Lobbyisten

(ots) - Nicht erst seit dem Brexit-Votum hat die

Europäische Union ein Problem: Ihr laufen die Anhänger davon. Das

Schimpfen auf die Bonzen in Brüssel ist zum Volkssport geworden,

gerade bei den Rechten der AfD, der Front National oder der FPÖ. Und

dafür gibt es einen nachvollziehbaren Grund: Die Politiker wechseln

munter von gut bezahlten politischen Ämtern in viel besser vergütete

Posten bei VW, der Bank of America oder Uber. Bestes Beispiel: der

ehemalige EU-Kommissar Barroso, der zu Goldman Sachs ging. Das dies

nicht nur Einzelfälle sind, belegt die jüngste Studie von

Transparency International.



Die Ergebnisse könnten die Rechtspopulisten in ihrer EU-Kritik

bestätigen. Gleichwohl darf die Linke jetzt nicht vor der Kritik am

Lobbying auf europäischer Ebene zurückzucken. Ihre Kritik jedoch muss

weitergehen. Sie darf das Phänomen nicht als Charakterschwäche oder

Folge zu lascher Regeln beschreiben, sondern müsste es im Kontext des

ungleichen Zugangs zu Macht und Ressourcen behandeln. Mit Appellen,

»ehrenhaft und zurückhaltend« zu sein, ist dem Problem nicht

beizukommen. Auch nicht allein mit der Verlängerung der Karenzzeit

oder der Einführung einer Prüfbehörde, wie es Transparency fordert.

Vielmehr ist dem Lobbyproblem nur in einem egalitäreren Europa

wirksam zu begegnen. Die EU-Elite scheint dazu aber nicht bereit,

obwohl sie die Euroskepsis spätestens seit dem Brexit als drängendes

Problem erkannt hat.







