Breitsamer Frühlingssummen: Die neue Blütenvielfalt im Honigglas

Engagiertes Produkt: Mit dem neuen Breitsamer Honig"Frühlingssummen" unterstützt der Münchner Honigspezialist den bundesweiten Wettbewerb"Wir tun was für Bienen" und bietet ursprünglichen Honiggenuss.

Breitsamer Frühlingssummen

(firmenpresse) - Der volle Geschmack des Frühlings trifft auf vollen Einsatz für Bienen.

Nach der ersten Blüte geimkert, bietet Breitsamer "Frühlingssummen" das ganze Spektrum an Frühlingsblüten - von den ersten Obstblüten bis hin zum frühlingshaften Weidenkätzchen. Diese Blütenvielfalt ist nicht nur maßgeblich für den Geschmack des neuen Breitsamer Mischblütenhonigs, sie ist außerdem überlebenswichtig für die Bienen.

Deshalb ist das "Frühlingssummen" mehr als nur eine Sortimentserweiterung: mit jedem Glas unterstützt das Münchner Familienunternehmen den Erhalt biologischer Vielfalt. Als Partner und Sponsor des bundesweiten Wettbewerbs "Wir tun was für Bienen" spendet Breitsamer 40 Cent jedes "Frühlingssummens" an lokale Bienenprojekte und inspiriert Verbraucher, selbst aktiv zu werden. Auch den eigenen Betriebsstandort macht der Honigspezialisten noch bienenfreundlicher und bepflanzt zusätzliche Flächen mit entsprechenden Sträuchern und Blumen.

Ab Februar 2017 ist das "Frühlingssummen" im Handel verfügbar. Der sorgfältig ausgewählte Honig stammt von Vertragsimkern aus dem Norden Deutschlands und aus Dänemark und liegt bei 6,99EUR pro Glas.





Breitsamer Honig

Neue Ideen gepaart mit Altbewährtem und viel Erfahrung. Dafür steht der Name Breitsamer. Seit über 80 Jahren ist das bayerische Familienunternehmen in dritter Generation Garant für hochwertige Honigspezialitäten. "Von der Familie für die Familie", diese Ausrichtung beinhaltet vor allem die Aspekte Heimat, Herkunft, Qualität und Wertschätzung. Für jeden Honig gelten höchste Qualitätsanforderungen - strenger als die Deutsche Honigverordnung sie vorgibt - transparente Herkunftsangaben, Sortenreinheit und wertschätzende Beziehungen zu den über 300 Vertragsimkern. Das Sortiment reicht dabei von regionalen Besonderheiten wie dem Alpenhonig über Fairtrade- und Sortenhonige, Honig in Spendern und Honigsticks bis hin zu Buffetspendern und praktischen Dosierflaschen für Großverbraucher.



Das Unternehmen zeigt auch, dass Tradition und Innovationskraft sich nicht ausschließen:



Mit einer 1970 eingeführten innovativen Rührtechnik hat Breitsamer das deutsche Honigsortiment revolutioniert. Erst durch dieses Verfahren war es möglich, feincremigen Honig herzustellen. Als Vorreiter hat der Honigspezialist außerdem als erster Abfüller das Marktsegment Honig mit Fairtrade in Deutschland aufgebaut.

Breitsamer Honig

