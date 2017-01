Fit durch die kalte Jahreszeit

Unsere Nachbarn im hohen Norden zeigen wie es tatsächlich geht, bei Eiseskälte fit zu bleiben.

Isidor GmbH - Ihr Spezialist für Badezuber

(firmenpresse) - Wenn die Temperaturen sinken, der erste Schnee fällt und wieder Eis von den Autoscheiben gekratzt werden muss, sind die Zeitungen und Magazine voll mit Tipps, wie man fit und gesund durch die kalte Jahreszeit kommt. Die Empfehlungen reichen von mehr Obstkonsum bis hin zur Grippeimpfung beim Hausarzt. Trotzdem erwischt es jedes Jahr aufs Neue viele unter uns: der eine schnäuzt, der andere hustet und der nächste liegt mit Fieber im Bett. Die einzigen, die sich wahrlich auf die Grippewelle freuen, sind, so möchte man glauben, die Ärzte und Apotheken im Land.



Wenn man nun tatsächlich jedes Jahr von Erkältungen geplagt und ein Opfer der Influenza wird, liegt dies vermutlich an einem angekratzten Immunsystem und schlechten Abwehrkräften. Wie man sein Immunsystem das ganze Jahr über trainiert und Abwehrkräfte am effektivsten stärkt, zeigen die Skandinavier. Und die müssen es bei den viel kälteren, schneereicheren und längeren Wintern einfach am besten wissen! Sie schlagen der Influenza nämlich mit dem Saunieren und Baden ein Schnippchen. Nicht dass ein einziger Gang in das Badefass, das heiße Bad in der Holzbadewanne oder die Dampfsauna ausreichen würde, gestärkt in die Wintersaison zu gehen. Nein - ganz wichtig ist hierbei die Regelmäßigkeit und zwar das ganze Jahr über. Die Temperaturunterschiede, auf die sich der Körper beim Baden und Saunieren einstellen muss, bereiten ihn genauso auf die bevorstehende kalte Jahreszeit vor. Der Heiß-Kalt-Effekt beim Saunieren fordert den Körper heraus, die "Betriebstemperatur" von 37 Grad zu halten, durch Schwitzen zum Beispiel.



Durch Schwitzen gelingt es unserem System, auch bei 80 oder 100 Grad Saunatemperatur trotzdem auf Normalbetrieb zu laufen. Man gaukelt dem Körper im Prinzip eine Krankheit bzw. Fieber vor. Je öfter und regelmäßiger man nun sauniert, desto besser wird der Körper auf die Ausnahmesituationen im Winter trainiert. Zudem wird der Kreislauf dabei in Schwung gebracht und der Stoffwechsel angeregt. Alles schön und gut - doch regelmäßiges Baden und Saunieren in dafür vorgesehenen Einrichtungen kostet jede Menge Zeit und Geld. Auch hier haben die Skandinavier wieder die beste Lösung: eine Sauna oder ein Badefass im eigenen Keller oder Garten ist dort nichts Ungewöhnliches und gehört praktisch zu jedem Einfamilienhaus ganz einfach dazu. In den letzten Jahren konnte man die erhöhte Nachfrage nach einer eigenen Sauna oder einem eigenen Badefass auch hierzu Lande deutlich wahrnehmen. Einen Experten im deutschsprachigen Raum finden Interessierte unter: badezuber.isidor.eu.









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://https://www.isidor.eu



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Isidor GmbH & Co. KG hat Ihren Hauptsitz am Rande Berlins in der schönen Stadt Brandenburg an der Havel. 59 Mitarbeiter arbeiten in unserer Holzproduktions,- Holzbearbeitungsstätte, in unserer Lager- und Versandstätte mit einem eigenen Fuhrpark, in unserem Premium-Kundenservice oder in der Produktentwicklung.



Auf insgesamt 19.220 m² entstehen ausgehend von ungehobeltem Brett- und Balkenholz versandfertig unsere exklusiven und ganz besonderen Naturprodukte für Sie.



Wir sind Ihr Spezialst für ganz besondere Outdoorartikel aus dem Naturbaustoff Holz und hier speziell für die Bereiche Spieltürme/Spielhäuser, Grillkotas, Fasssaunen und Badezuber.

Hauptziel ist eine ständige Weiterentwicklung unserer Premiumartikel. Dies geschieht in engem Kontakt zu Ihnen, zu unseren besonderen Kunden.



Wir bieten unsere Artikel europaweit an und erzielten dabei 2014 ca. 40% unseres Umsatzes in Österreich, der Schweiz, Polen und Großbritannien.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Isidor GmbH und Co KG

Leseranfragen:

Münstersche Straße 11, 14772 Brandenburg an der Havel

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 31.01.2017 - 19:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1450671

Anzahl Zeichen: 2783

Kontakt-Informationen:

Firma: Isidor GmbH und Co KG

Ansprechpartner: Frank Westphal

Stadt: Brandenburg an der Havel

Telefon: 0049-800-5474367



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.