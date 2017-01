Gönnen Sie sich ein Lachen! Lustige Zitate und Sprüche über Männer und Frauen

"Manche Männer bemühen sich lebenslang, das Wesen der Frau zu verstehen. Andere befassen sich mit weniger schwierigen Dingen z. B. der Relativitätstheorie." Albert Einstein

Die Ehe, Acrylbild von Rainer Ostendorf, Freidenker Galerie Osnabrück

(firmenpresse) - Die Freidenker Galerie zeigt in der Ausstellung "Männer und Frauen" viele lustige Sprüche und Zitate. Gönnen Sie sich ein Lachen und besuchen Sie diese humorvolle Online-Ausstellung. Rainer Ostendorf, der Gründer der Freidenker Galerie, zeigt neben seinen Bildern mit Sprüchen lustige Zitate von Philosophen, Dichtern und Künstlern. Josef Hader zeigt in der Ausstellung ein lustiges Video zum Thema Scheidung. Im zweiten Teil der Ausstellung findet der Besucher lustige Sprüche und Witze zum Thema Heiraten, Sex und Ehe - Loriot, Heinz Erhardt, Arthur Schopenhauer, Klaus Kinski, Karl Kraus, Beate Uhse und andere bekannte Persönlichkeiten werden in dieser Ausstellung zitiert. Von der Leselupen-Redaktion erhielt die Freidenker Galerie das Lob "Ausgezeichnete Literatur-Webseite". Der Besuch lohnt sich!

Hier mehr: http://www.freidenker-galerie.de/mann-und-frau-acrylbilder-mit-guten-spr%C3%BCchen/





