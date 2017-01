WAZ: Die Nerven liegen blank

- Kommentar von Dirk Hautkapp zu Trump

(ots) - Der Rauswurf von Interims-Justizministerin Sally

Yates, die sich gegen den Einreisestopp von Donald Trump gestellt

hat, war berechtigt. Jeder andere US-Präsident hätte ähnlich

gehandelt. Aber nicht derart stillos.



Der Vorwurf des "Verrats" gegen die Karriere-Juristin ist abwegig,

die schrille Begleitmusik schädlich. Bei Trump liegen die Nerven

blank. Zum Vorschein kommt ein feudales Grundverständnis von Macht.

Widerspruch wird mit Ehrabschneidung belegt. Trump gibt den Mao:

Strafe eine, erziehe Hunderte. Wird nicht funktionieren.



Der Muslim-Bann, gedacht als Terrorprävention, hat sich als

Staatsversagen entpuppt. Der Akt ist übereilt, miserabel koordiniert,

anfechtbar parteiisch und in einer Nacht-und-Nebel-Aktion

durchgezogen worden. Ohne den Sachverstand der zuständigen Minister.



Donald Trump eröffnet eine Baustelle nach der anderen. Überall

fehlt es an Material, Geld, Geist und Personal. Als

Immobilien-Unternehmer konnte Trump Pfusch am Bau mit dem Scheckbuch

wegpolieren. Am Projekt Amerika droht er sich zu verheben.







