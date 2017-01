Mitteldeutsche Zeitung: zu Trump

(ots) - Trump und sein Team führen einen ideologischen Krieg

gegen Washington, gegen Kritiker in den Behörden und gegen die

Medien. Noch lassen ihn die Republikaner gewähren. Doch der Druck

wächst täglich. Die Partei wird mit Blick auf die Kongresswahlen 2017

den Präsidenten irgendwann fallen lassen. Dann endet nicht das

Gemetzel, wie Trump in seiner Inaugurationsrede postulierte. Dann

beginnt es erst so richtig.







Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200



Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Mitteldeutsche Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 31.01.2017 - 18:49

Sprache: Deutsch

News-ID 1450675

Anzahl Zeichen: 674

Kontakt-Informationen:

Firma: Mitteldeutsche Zeitung

Stadt: Halle





Diese Pressemitteilung wurde bisher 76 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung