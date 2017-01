BHKW-Jahreskongress 2017 wirft seine Schatten voraus

Die Vorbereitungen für den 15. Jahreskongress am 4./5. April 2017 in Kassel laufen auf Hochtouren. Neun Wochen vor der ?BHKW 2017? haben sich bereits mehr als 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie 17 Aussteller angemeldet.

(PresseBox) - Am 04./05. April 2017 findet in Kassel die diesjährige BHKW-Jahreskonferenz ?BHKW 2017 ? Innovative Technologien und neuen Rahmenbedingungen? (http://www.bhkw2017.de) statt.

Bereits seit 15 Jahren veranstalten das BHKW-Infozentrum Rastatt und BHKW-Consult jährlich im Frühjahr einen BHKW-Jahreskongress, der sich seit vielen Jahren aufgrund der Tradition und der Teilnehmeranzahl zum Branchentreff der BHKW-Szene weiterentwickelt hat.

Vorträge und Diskussionsrunde

Im Rahmen der ?BHKW 2017? werden 14 Referentinnen und Referenten praxisnah einerseits über innovative Technologien und anderseits über neue gesetzliche Rahmenbedingungen berichten.

Viele interessante und hochaktuelle Themen wie die ersten Erfahrungen mit dem neuen KWK-Gesetz und dessen Administration, das zukünftige Strommarktdesign, die geplanten Veränderungen bei der TA Luft sowie das EEG 2017 werden im Rahmen der BHKW-Jahreskonferenz behandelt. Aber auch aktuelle Markterhebungen, technologische Entwicklungen, beispielhafte BHKW-Projekte und Mieterstromkonzepte werden vorgestellt. Das aktuelle Programm kann auf der Programmseite der eigens eingerichteten Informationsseite im Internet zur "BHKW 2017" eingesehen werden.

Große Resonanz

Im letzten Jahr nahmen mehr als 230 Personen an der BHKW-Fachkonferenz 2016 teil. Auch die Anzahl der teilnehmenden Unternehmen an der begleitenden Fachausstellung wächst ständig. Neun Wochen vor der ?BHKW 2017? haben sich bereits mehr als 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie 17 Aussteller angemeldet. Zum Branchentreff der BHKW-Szene werden mehr als 200 Teilnehmende und 25 Aussteller erwartet.

Die Jahreskonferenz richtet sich an Stadtwerke, Architekten, Ingenieurbüros, Unternehmens- und Energieberater, BHKW-Betreiber, BHKW-Anbieter, Energieagenturen, Contractoren, Energie- und Gasversorgungsunternehmen, Wissenschaftliche Institute, Banken und Versicherungen, Behörden und alle BHKW-Interessierte.



Der Konferenzflyer samt Anmeldeformular kann auf der Informationsseite im Internet zur "BHKW 2017" herunter geladen werden (http://www.bhkw2017.de). Aussteller können sich im Rahmen der BHKW-Jahreskonferenz präsentieren. Weitere Informationen hierzu erhalten potentielle Aussteller auf der Aussteller-Seite der BHKW 2017.

Technische Einbindung von BHKW-Anlagen

Am Tag nach der BHKW-Jahreskonferenz - also am 6. April 2017 - findet im La Strada in Kassel der Workshop "Technische Einbindung von BHKW-Anlagen" statt (https://www.bhkw-konferenz.de/veranstaltung/06-04-17-technische-einbindung/).

Dieser Workshop wird nur ein Mal pro Jahr - jeweils nach der BHKW-Jahreskonferenz - angeboten.



Seit 1999 informiert die BHKW-Infozentrum GbR (https://www.bhkw-infozentrum.de) auf zahlreichen Webseiten sowie in Fachzeitschriften über neue Technologien im Bereich alternativer und regenerativer Energieerzeugung mittels Blockheizkraftwerken (BHKW). Außerdem werden die Veränderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen für BHKW-Anlagen und Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) erläutert.

Seit dem 15. Oktober 2015 ist das neu gestaltete BHKW-Infozentrum online.

Ab Sommer 2017 wird eine BHKW-Datenbank mit komfortabler Suchfunktion auf der Seite BHKW-Beispiele.de (http://www.bhkw-beispiele.de) online sein.

Außerdem können Interessierte in dem BHKW-Kenndaten-Tool 2015 (http://www.bhkw-kenndaten.de) aus einer Datenbank von mehr als 1.300 KWK-Modulen die technischen Daten sowie die Investitionskosten der jeweils interessanten Leistungsgröße heraus suchen.

Nahezu wöchentlich werden über den derzeit größten internetbasierten BHKW-Newsletter mehr als 11.000 Abonnenten kostenlos informiert (www.bhkw-infozentrum.de/service/newsletter.html).

Im Socialmedia-Bereich posten die Fachleute des BHKW-Infozentrums aktuelle Meldungen auf Facebook (www.facebook.com/bhkw.infozentrum), auf Twitter (www.twitter.com/bhkwinfozentrum) sowie in der XING-Gruppe "Blockheizkraftwerke - Energieversorgung der Zukunft"´(https://www.xing.com/net/blockheizkraftwerke/).





