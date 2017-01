Wie wichtig ist Responsive Design für SEO in 2017 wirklich?

Wie wichtig ist das Responsive Design für den Erfolg einer modernen Homepage? Welche Auswirkung hat es auf eine wirksame Suchmaschinenoptimierungsstrategie in 2017? Welchen Einfluss hat das Responsive Design auf das Ranking einer Webseite und wie beeinflusst es SEO?

7 SEO Mythen entlarvt - FenixAM Webdesign

(firmenpresse) - Heutzutage benutzen immer mehr Menschen Mobilgeräte - Smartphones und Tablets für ihr tägliches Surfen im Internet. Die Aufgaben, die vorher nur für Desktop Computer vorbehalten waren, werden heute auf Mobilgeräten mit dem gleichen Erfolg durchgeführt. Dies bedeutet nur eins – die Mobilgeräte übernehmen heutzutage das Surfen im Internet und nicht nur das. Es betrifft alles - von Browsen in den Social Media Outlets bis zum E-Mails Checken und Online-Shopping.



Hinsichtlich der Tatsache, dass sich Internet zu der beliebtesten Informationsquelle entwickelt hat, ist es enorm wichtig, dass eine Homepage auch mobilfreundlich ist. Meistens ist das kein großes Problem - da die Webseite für die Desktop-PCs entwickelt wurde und die zweite Variante nachher speziell für Mobilgeräte erstellt wurde. Ist es möglich eine Webseite zu besitzen, die sowohl für Desktop als auch für Mobilgeräte konzipiert wurde?



Dafür gibt es eine Lösung, welche die beiden Benutzer gleichzeitig zufriedenstellen kann – es heißt Responsive Design. Dieses Konzept ist heutzutage bei der Webseitenerstellung unabdingbar.



Was ist eigentlich Responsive Design?



Das Responsive Design bedeutet einfach, dass eine Website auf diese Art und Weise erstellt wurde, damit alle Inhalte und Bilder und die Struktur der Webseite auf allen Endgeräten gleich aussehen. Anhand des folgenden Beispiels wird es am besten erklärt - ein Benutzer besucht eine Webseite mit Hilfe eines Desktop PCs und bekommt ein komplettes Bild der ganzen Webseite. Wenn er jedoch die gleiche Webseite mit Hilfe eines Smartphones oder Tablets aufsucht, dann passt sich die Webseite automatisch an die Bildschirmgröße des Endgerätes an.



Mit anderen Worten, dank eines Responsive Designes, wird die Webseite nicht anders in verschiedenen Endgeräten dargestellt oder muss nicht speziell darauf angepasst werden.



Aber es gibt andere, noch viel wichtigere Gründe warum eine professionell aussehende Webseite an die Mobilgeräte angepasst werden sollte und warum das Responsive Design bei der Webseitenerstellung bzw. Umgestaltung einer Homepage mitberücksichtigt werden sollten.





Die Nutzung der Mobilgeräte ist heutzutage enorm gestiegen.



Auf jeder Straße, egal ob in Frankfurt oder in Offenbach sieht man Menschen die ständig ihre Smartphones zum Surfen benutzen. Man kann dem Eindruck nicht wiederstehen, dass fast jeder heute einen Smartphone besitzt. Aus irgendeinem Grund gibt es vielen Unternehmen, die sich bis heute an diesen Trend nicht angepasst haben. Vielleicht haben sie die neusten Statistiken nicht gesehen um sich zu überzeugen, wie die Nutzung der Mobilgeräte heutzutage gestiegen ist.



•Mehr als 20 Prozent der Suche via Google wird heute von Mobilgeräten ausgeführt.

•In 2012 wurde über die Hälfte der lokalen Suchanfragen mit Mobilgeräten durchgeführt.

•25 Prozent der Internetbenutzer surft heutzutage mit Mobilgeräten.

•25.85 Prozent der E-Mails wird heutzutage über Smartphones gelesen und 10.16 mit Hilfe von Tablets.

•Von 4 Billionen Handys auf der Welt sind 1.08 Billion Smartphones.



Empfohlen von Google



Alle wissen inzwischen, dass Google eine große Sache ist. Im Grunde genommen hatte der große G im Jahr 2013 67 Prozent des ganzen Markts, was Suchanfragen anbelangt - was ihn zu einer beliebtesten Suchmaschine der Welt gemacht hat. Also, wenn Google sagt, dass der Responsive Design wichtig ist, dann sollte dieser Hinweis sehr ernst genommen werden.



Warum eigentlich zieht Google Responsive Design vor? Als Erstes - es ist viel einfacher für Google Bots die Webseite zu erforschen, zu indexieren und den Onlineinhalt zu organisieren. Der Grund dafür ist, dass die Webseite dank des Responsive Designs nur eine URL besitzt und die gleiche HTML für alle Geräte. Wenn eine Firma über zwei Webseiten verfügt – einmal für die Desktop Users und einmal für die Mobilgerätebenutzer, dann ist es meistens damit verbunden, dass diese Webseite eine andere URL und HTML für beide Varianten besitzt. Das zwingt Google Bots zum Erforschen und Indexieren von zwei verschiedenen Versionen einer und der gleichen Webseite.



Zugleich, wenn es nur eine URL gibt, dann ist es auch einfacher für die Benutzer die Inhalte zu teilen und die gewünschten Informationen zu finden, als wenn es zwei unterschiedliche Varianten von der gleichen Internetpräsenz gibt – einmal für den Desktop und einmal für die Mobilgeräte. Google mag auch Responsive Design. Warum? Was wäre, wenn ein Benutzer ein Link zu einer Mobilen-Webseite über Socialmedia wie Facebook teilen würde und ein anderer Nutzer den besagten Link auf einem Dektop-PC aufrufen würde? Die Darstellung der Webseite würde dann nicht optimal sein. In den meisten Fällen sind solche Lösungen für die Nutzer sehr frustrierend und machen sie unglücklich. Das Interesse an solcher Webseite nimmt anschließend ab.



Google ist es bewusst, dass in solch einer Situation, die Besucher woanders gehen, was zur sinkenden Popularität und einem negativen Rating der Webseite auf Mobilgeräten beiträgt. Dies führt zu großen Kopfschmerzen bei Involvierung des Google Algorithmus für externe Links und On-Page Fehler, was schließlich auch zur Beeinträchtigung von SEO einer Homepage führt.



Mit anderen Worten - es ist schlecht fürs Geschäft - für Google und für alle Webseiten, welche die Vorteile von Responsive Design nicht nutzen.



Responsive Design kann sich positiv auf den Ranking auswirken



Außer all diesen Suchmaschinen-Vorteilen von Responsive Design und vor allem das Zufriedenstellen der Kunden dank eines anpassungsfähigen Webdesigns, kann das Responsive Design zur Steigerung der Konversion einer Webseite führen. Was bedeutet das? Wenn eine Webseite an die Mobilgeräte IPHONES und Tablets nicht angepasst wurde, dann sinkt ihre Funktionalität, vor allem wenn man noch bedenkt, wie viele Menschen heutzutage über ihre Smartphones shoppen? Nach einigen Statistiken sind es 69 Prozent Tablet-Benutzer, die ihre Einkäufe über das Tablet innerhalb der letzten 30 Tagen abgewickelt haben.



Bessere Nutzererfahrung



Es wurde bereits angedeutet, dass Responsive Design eine bessere Nutzererfahrung steigert. Die Nutzer brauchen sich nicht mit dem Zooming in und Zooming out herumzuquälen. Stattdessen passt sich der Inhalt automatisch an die Displaygröße des jeweiligen Gerätes an. Das vereinfacht den Nutzern das Navigieren und Lesen.



Es gibt Statistiken, die belegen, dass die Nutzererfahrung von einer großen Bedeutung für die Webseite ist. Nach Googles Angaben 61 Prozent Nutzer, die eine Mobilwebseite aufsuchen und die gewünschten Informationen auf Anhieb nicht finden können, verlassen diese sofort und suchen nach einer Alternative. Wenn der potentielle Kunde eine positive Erfahrung mit einer mobilen Webseite gemacht hat, dann besteht 67 Prozent Chance, dass der Kunde sich für den Kauf entscheiden wird. Außerdem 47 Prozent Nutzer haben bei der Google Umfrage angegeben, dass wenn eine Firma über keine mobile Webseite verfügt, dann wird dies mit einer mangelnden Seriosität des Unternehmens assoziiert.



Bessere Nutzererfahrung wirkt sich im Allgemeinen sehr positive auf den Image einer Homepage aus. Gute Usability und Responsive Design hilft neue potentielle Kundschaft zu generieren und steigert die Erreichbarkeit der Produkte und Leistungen.



Einfaches Handling



Zurückkehrend zum Thema - wenn ein Unternehmen zwei Versionen von einer Firmenwebseite besitzt – eine für den Desktop-PC und eine für die mobile Geräte, dann mist es klar, dass dieses zwei separate SEO Kampagnen schalten muss. Das Responsive Design bedeutet in diesem Zusammenhang ein Ersparnis, was SEO Strategien anbelangt.



Immer ein Schritt voraus im Vergleich zur Konkurrenz



In der Welt der ständig wachsenden Konkurrenz müssen die Webseitenbetreiber immer darauf achten ein Schritt voraus im Vergleich zu der Konkurrenz zu sein. Wenn heutzutage also immer mehr Menschen mobil Geräte benutzen, muss jeder Webseiteninhaber unbedingt dafür sorgen, eine professionelle mobile Webseite zu besitzen. Nach der neusten Studie muss die mobile Webseite genauso gut sein, wie die Desktop-Webseite, wenn nicht sogar besser.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.fenixam.eu



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

FenixAM Webdesign ist ein Unternehmen aus der Branche der modernen Webseitengestaltung, das besonders aktiv im Rhein-Main-Gebiet ist, vor allem in Frankfurt, Offenbach, Dietzenbach und Hanau. Das Angebot umfasst eine komplexe Homepage-Erstellung von professionellen und kundenorientierten Firmenwebseiten – von einem individuellen Webdesign, einer kompletten Programmierung bis zur einer erfolgsorientierten Suchmaschinenoptimierung. Bei der Erstellung von Web-Projekten stehen immer ein individuelles Design, die Ästhetik und vor allem die Funktionalität einer Webseite im Vordergrund. Alle Projekte werden nach den neusten Trends und unter Berücksichtigung von allen Aspekten der modernen Webseitengestaltung konzipiert.

Dies ist eine Pressemitteilung von

FenixAM Webdesign

Leseranfragen:

FenixAM Webdesign

Lerchenweg 3

63165 Mühlheim am Main



info(at)fenixam.eu

www.fenixam.eu

PresseKontakt / Agentur:

FenixAM Webdesign

Lerchenweg 3

63165 Mühlheim am Main



info(at)fenixam.eu

www.fenixam.eu

Datum: 31.01.2017 - 19:37

Sprache: Deutsch

News-ID 1450680

Anzahl Zeichen: 8781

Kontakt-Informationen:

Firma: FenixAM Webdesign

Ansprechpartner: Arkadiusz Murenia

Stadt: Mühlheim am Main

Telefon: 015789659487



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 31.01.2017



Diese Pressemitteilung wurde bisher 75 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung