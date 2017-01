RNZ: Fahrverbote

(ots) - Eindeutig: Deutsche Großstädte, insbesondere

Stuttgart, haben längst in der Luft ein gesundheitsgefährdendes

Schadstoffproblem - egal ob es sich hier um Feinstaub oder Stickoxide

handelt. Wenn sich die Landeshauptstadt bei maximal 36 erlaubten

Grenzüberschreitungen im Jahr 2016 ganze 63 leistet, dann läuft

gehörig etwas schief. Diese Tatsache lässt sich nicht wegdiskutieren,

auch wenn die lästigen Mahnbriefe aus Brüssel geschickt ignoriert

werden. Welchen Anteil hat der Diesel an der Misere? Studien,

Gegenstudien und ideologisch überfrachtete Debatten führen hier kaum

weiter. Genauso wenig die hilflosen Appelle, das eigene Auto stehen

zu lassen oder Kaminöfen nicht zu befeuern. Der Mensch nimmt das wahr

und denkt: Ich doch nicht! Andere Städte machen es längst vor: Soll

das Problem ernsthaft eingedämmt werden, müssen generelle Fahrverbote

ausgesprochen werden - tageweise und für alle privaten Fahrzeuge.

Gleichzeitig muss der öffentliche Nahverkehr an Feinstaubtagen

deutlich verstärkt werden - und er sollte kostenlos sein. Das hilft

mehr als Dieselfahrer mittels der "Blauen Plakette" aus den Städten

herauszuhalten. Immerhin: Das partielle Kaminverbot ist ein erster

Anfang.







Pressekontakt:

Rhein-Neckar-Zeitung

Dr. Klaus Welzel

Telefon: +49 (06221) 519-5011



Original-Content von: Rhein-Neckar-Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rhein-Neckar-Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 31.01.2017 - 19:55

Sprache: Deutsch

News-ID 1450686

Anzahl Zeichen: 1543

Kontakt-Informationen:

Firma: Rhein-Neckar-Zeitung

Stadt: Heidelberg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 94 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung