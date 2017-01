Badische Neueste Nachrichten: Falscher Sparkurs - Kommentar von MARTIN FERBER

(ots) - Erst seit Kurzem findet in der Politik ein

Umdenken statt, in großem Umfang werden neue Polizisten eingestellt.

Doch das löst die Probleme kurzfristig nicht. Die Entwicklung bei der

Polizei ist ein bitterer Beleg dafür, wie teuer es werden kann, wenn

der Staat an der falschen Stelle spart.







