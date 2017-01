Weser-Kurier: Kommentar von Norbert Holstüber Homosexualität in der Bundeswehr

(ots) - Die Ministerin verkoppelt die Bundeswehr gerne mit

"weichen" Themen - man denke etwa an ihre Kampagne für mehr

Familienfreundlichkeit. Doch in der Außendarstellung setzt sie damit

merkwürdige Prioritäten. Das Parlament hat gerade die gefährliche

Mission in Mali verlängert, die Bundeswehr entsendet Truppen nach

Litauen, der Wehrbeauftragte beklagt das Fehlen von Panzern und

Munition. Da könnte man auch mal drüber reden.







Pressekontakt:

Weser-Kurier

Produzierender Chefredakteur

Telefon: +49(0)421 3671 3200

chefredaktion(at)Weser-Kurier.de



Original-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Weser-Kurier

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 31.01.2017 - 21:01

Sprache: Deutsch

News-ID 1450695

Anzahl Zeichen: 726

Kontakt-Informationen:

Firma: Weser-Kurier

Stadt: Bremen





Diese Pressemitteilung wurde bisher 47 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung