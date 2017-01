Stuttgarter Zeitung: zu den Spitzel-Vorwürfen gegen Lech Walesa

(ots) - Hätte der Freiheitsheld früh reinen Tisch

gemacht, wäre die "Akte Bolek" vermutlich längst in Vergessenheit

geraten. Mit kaum 30 Jahren hat der inhaftierte Familienvater in

einer Drucksituation eine Verpflichtungserklärung unterschrieben -

viel mehr war nicht. Das frühe Fehlverhalten verblasst vollends, wenn

man Walesas Verdienste dagegenstellt. Er war der Mann, der allen

anderen friedlichen Revolutionären im Osten Europas den Weg

bereitete. Daran muss man erinnern, wenn ihn seine Gegner am

liebsten zum Schurken erklären würden. Das darf ihnen nicht

gelingen. Es wäre eine historische Ungerechtigkeit.







