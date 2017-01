Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar:

Überstunden bei der Polizei auf Rekordniveau

Bürger im Blick behalten

Matthias Bungeroth

(ots) - Die neuen Zahlen, die die Gewerkschaft der

Polizei (GdP) über die Überstunden der Beamtinnen und Beamten

vorlegt, sind gewaltig, die Anforderungen an die rund 40.000

Beamtinnen und Beamten im bevölkerungsreichsten Bundesland

Nordrhein-Westfalen enorm. Die Innere Sicherheit ist das Topthema für

alle politischen Parteien zu Beginn des Superwahljahres 2017. 4,5

Millionen Überstunden der Polizei in NRW sind eine enorme Hypothek

bei der Bewältigung der anstehenden Aufgaben, auch wenn diese Zahl

vom Innenministerium noch nicht offiziell bestätigt wird. Selbst wenn

die Zahl am Ende etwas niedriger sein sollte als die Gewerkschaft

ausgerechnet hat, ist die Botschaft dieses Trends klar: Die Politik

hat weiter akuten Handlungsbedarf, wenn sie die Sicherheit im Land

gewährleisten will. Die Zahlen der Vergangenheit zeigen auch: Alle

vier Regierungsparteien seit dem Jahr 2004 tragen eine

Mitverantwortung für die entstandene Situation. Eigentlich sollte es

den Akteuren im Wahlkampf also schwer fallen, die Lage

parteipolitisch auszuschlachten. Es gilt nun vielmehr, die Situation

nüchtern zu analysieren und Schritt für Schritt im Sinne des Erhalts

der Inneren Sicherheit zu bewältigen. Die Einstellung von 2.000

Beamtinnen und Beamten pro Jahr ist deshalb eine grundsätzliche

Weichenstellung, die nur zu begrüßen ist. Ob es tatsächlich mehr

Neueinstellungen braucht wie die GdP fordert, ist eine Entscheidung,

die ebenfalls unter verschiedenen Gesichtspunkten abgewogen werden

muss. Können andere Behörden womöglich manche Aufgaben übernehmen?

Wie viele Polizeikräfte müssen zur Verhütung terroristischer

Anschläge dauerhaft abgestellt werden? Gibt es technische

Möglichkeiten, die Arbeitsabläufe bei der Polizei zu straffen? Das

sind nur wenige der Fragen, die derzeit im Landesinnenministerium

abgewogen werden dürften. Wenn der gesellschaftliche Frieden



dauerhaft gewahrt werden soll, darf dabei eine Größe auf keinen Fall

vernachlässigt werden: Die des subjektiven Sicherheitsempfindens der

Bürgerinnen und Bürger. Denn wenn diese bröckelt, öffnet man die Tore

für Populisten.







