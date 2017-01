Westfalenpost: Bitte keinenÖko-Dirigismus

(ots) - Elektroautos bleiben - trotz aller Kaufprämien und

Umweltappelle - Ladenhüter. Das kann man mit Blick auf die

vereinbarten Luftreinhaltepläne und die künftigen Marktchancen der

deutschen Autokonzerne zwar bedauern. Ein Grund, ausgerechnet im

Industrieland NRW in Öko-Dirigismus zu verfallen, ist es noch lange

nicht. Verbindliche Quoten sollen dem Kunden vorschreiben, welchen

Antrieb er zu kaufen hat. Doch E-Fahrzeuge müssen sich in einer

Marktwirtschaft eben bei Preis und Qualität bewähren. Die meisten

Autofahrer lehnen den Elektroantrieb ja nicht aus prinzipiellen

Erwägungen ab, sondern scheuen Batteriekosten, schlechte Reichweiten

und fehlende Lade-Infrastruktur. Quoten ändern an dieser fehlenden

Attraktivität nichts. Wer sein neues Dienstauto nur im Katalog

anzukreuzen braucht wie Umweltminister Remmel, würde vielleicht auch

wie der Grüne auf einen aus Steuergeldern finanzierten 437-PS-Tesla

für 110.000 Euro umsteigen. Ein Normalverbraucher entscheidet nach

anderen Erwägungen.







