BERLINER MORGENPOST: Kritiker in der Verantwortung / Kommentar von Thomas Fülling zum BER-Aufsichtsrat

(ots) - Die Kehrtwende von Linken und Grünen ist vor allem

ein Sieg von Michael Müller. Der Regierende Bürgermeister will nicht

nur die Oberaufsicht über den BER behalten, er wollte auch die

scharfen Kritiker mit in die Verantwortung nehmen. Jede weitere Panne

wird künftig politisch nicht mehr allein ihm und seiner SPD, sondern

auch den Grünen und Linken angelastet. Für die Linke sollen nun Klaus

Lederer, für die Grünen Dirk Behrendt zeigen, dass sie es besser

können als ihr Vorgänger Frank Henkel von der CDU. Keiner von beiden

ist bislang mit substanziellen Beiträgen zum Thema BER-Fertigstellung

aufgefallen. Lederer forderte noch 2013, die Arbeit des

Aufsichtsrates "gänzlich anders zu organisieren". Speziell an der

Spitze sei eine Veränderung "naheliegend". Doch nun bleibt beim BER

wohl alles beim Alten. Und es besteht wenig Hoffnung, dass sich daran

etwas ändert.



