Rheinische Post: Regierung rechnet mit Nettozuwanderung von 300.000 Menschen jährlich

(ots) - Die Bundesregierung sieht angesichts der

stärkeren Migration und der gestiegenen Geburtenrate gute Chancen,

die aktuelle Bevölkerungszahl bis ins Jahr 2060 stabil zu halten.

"Aus bevölkerungswissenschaftlicher Sicht erscheint auch eine höhere

dauerhafte Zuwanderung von 300.000 möglich", heißt es nach Angaben

der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe)

in der neuen demografiepolitischen Bilanz, die das Kabinett an diesem

Mittwoch beschließen will. Anders als in den noch vor der veränderten

Migrationsentwicklung angestellten Prognosen geht die Bundesregierung

nun nicht mehr von einem Sinken der Bevölkerungszahl von derzeit 82

auf 73 oder gar 67 Millionen aus. Unter den veränderten Bedingungen

könne "die Einwohnerzahl in Deutschland bis 2060 ungefähr auf dem

heutigen Stand stabil bleiben", lautet die Voraussage. Zu einer

ernüchternden Bilanz kommt die Regierung bei der Integration von

Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt. "Nach den vorliegenden Erfahrungen

wird dies nicht einfach sein und länger dauern als zunächst vielfach

erhofft", lautet die Regierungserkenntnis. Die Erfolge würden "erst

mittel- bis langfristig sichtbar".



