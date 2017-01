Kölner Stadt-Anzeiger: Kölner Stadt-Anzeiger: Gutachter sehen Pfusch am Bau als Grund für den Einsturz des Kölner Stadtarchivs

(ots) - Köln. Der Einsturz des Kölner Stadtarchivs vor rund

acht Jahren ist offenbar auf Pfusch beim Bau einer neuen U-Bahn-Linie

zurückzuführen. Nach Informationen des "Kölner Stadt-Anzeiger"

(Mittwoch-Ausgabe) verfassen die von der Anklagebehörde mit der

Ursachensuche beauftragten Gutachter derzeit einen Bericht, auf

dessen Grundlage die Anklageschrift erstellt werden soll. Die

Ermittlungen der Staatsanwaltschaft stehen kurz vor dem Ende. "Wir

bereiten unsere Abschlussentscheidung vor", bestätigte

Oberstaatsanwalt Torsten Elschenbroich am Dienstag.



Bei dem Einsturz am 3. März 2009 kamen zwei Männer ums Leben. Der

Sachschaden beträgt laut Stadtverwaltung 1,2 Milliarden Euro. Die

Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Tötung und

Baugefährdung. Der Anfangsverdacht richtet sich gegen rund 100

Beschuldigte. Sie alle hatten mit dem Bau der U-Bahn zu tun, deren

Tunnel an dem Archivgrundstück vorbeiführt.



Gutachter hatten schon seit längerem einen Baufehler als

Einsturzgrund in Betracht gezogen. Sie vermuteten, dass ein Teil des

Erdreiches unter dem Gebäude durch ein Loch in der Tunnelwand mit dem

Grundwasser weggespült worden sein könnte und dem Stadtarchiv so der

Boden entzogen wurde. Die Baufirmen widersprechen der Annahme. Sie

gehen davon aus, dass ein hydraulischer Grundbruch die Ursache war;

eine Art Naturereignis, bei dem Wasser und Erdreich durch die

Bausohle in die Grube gedrungen ist.







