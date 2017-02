Neue Westfälische (Bielefeld): 600 neue Mitglieder für SPD in Nordrhein-Westfalen

(ots) - Bielefeld. Die SPD erlebt seit der Kür von

Martin Schulz zum Kanzlerkandidaten einen Aufschwung. Wie die in

Bielefeld erscheinende Neuen Westfälische (Mittwochausgabe)

berichtet, traten allein in NRW in der vergangenen Woche 600 neue

Mitglieder ein. Der frühere Präsident des EU-Parlaments, Schulz, geht

nach dem Rückzug von Sigmar Gabriel als Spitzenkandidat der

Sozialdemokraten in den Bundestagswahlkampf.







