BWF Media Group

(firmenpresse) - Suchmaschinen Optimierung gehört zu den Grundvoraussetzungen für erfolgreiches Marketing im Internet.

Wie gut können wir uns noch daran erinnern, als wir in den Suchmaschinen teilweise bis auf Seite 10 geblättert haben um unsere Neugierde zu befriedigen und zu sehen was es da so alles gibt. Diese Zeiten sind vorbei, da sich das gesamte Suchverhalten der Besucher verändert hat. Alles muss schnell gehen, Suchbegriff eingeben und Ergebnisse her und zwar sofort.

Ein klar definierter und informativer Überblick muss her und zwar gleich auf den Startseiten der Suchmaschinen.

Nicht weiterblättern, auf Seite 1 spielt die Musik, so die Devise der User.

Daher sind Unternehmen stets auf der Suche nach neuen Innovationen, die es ihren Firmenwebseiten ermöglichen ein besser Ranking und somit höhere Besucherzahlen in den Suchmaschinen zu erzielen. Dadurch steigt natürlich auch die Chance auf höhere Umsätze.

Neben Webdesign und Webprogrammierung ist es Suchmaschinen Optimierung, die ein Unternehmen, falls es seine Webseite als Marketinginstrument nutzt und nicht nur als Visitenkarte, sehr aufmerksam betreiben muss. In unseren Augen ist die bisherige Suchmaschinen Optimierung (SEO) ein alter Hut. Es schreit nach Veränderung.

Hier hilft nicht nur ein neuer Anstrich, nein, hier hilft nur eine komplette Renovierung. Schon seit langem steht bisheriges SEO auf dem Prüfstand!

Warum? Es gibt zu viele, sich immer wiederholende Arbeitsprozesse, die teilweise trotz ansprechender Analyseprogramme einen ausgesprochen trägen Wirkungsgrad haben.

Immer wieder müssen hier und da Recherchen durchgeführt werden. Oftmals werden Content und alle Texte wiederkehrend überarbeitet, obwohl die dringende Notwendigkeit nicht besteht.

Natürlich können die meisten Kunden nicht folgen, da sie ja für SEO einen Fachmann beauftragt haben.

Zu guter Letzt treiben alle hier beschrieben oftmals sehr umständlich ausgeführten Arbeitsprozesse die Optimierungspreise enorm in die Höhe.

Wenn Kunden die hohen Kosten anmahnen, werden sie häufig mit dem Argument ruhig gestellt: "Das sind nicht wir SEO´s, dass liegt an Google, die immer wieder durch Updates und Veränderungen und Neuerungen in den Algorithmen eine Mehrleistung fordern und somit die Kosten in die Höhe treiben. Keiner weiß wie Google tickt, dass ist das Problem.

Auffallend ist, dass Existenzgründer und KMU benachteiligt werden. Reicht doch deren Budget oftmals nicht für solche hohen SEO Kosten aus. Für uns ist das unverständlich, denn es muss doch in der heutigen Zeit mit zunehmender Digitalisierung möglich sein hier Abhilfe zu schaffen.

Vor uns hat sich kein SEO auch nur annähernd über die Programmierung einer Software für Suchmaschinen Optimierung Gedanken gemacht, die vollautomatisiert und selbstständig fast alle Arbeits- und Optimierungsprozesse übernimmt.

Eine Software, die analysiert und eigenständig sowie kreativ mit einem eigenen Algorithmus der kompatibel mit den Google Algorithmen ist, eine nie dagewesene Qualität liefert.

Wir, die BWF Media Group und die beiden CEO´s und Geschäftsführer Dr. Uwe Nolte und Torsten Monnard haben eine solche, innovative Software entwickelt.

Funktionsweise und Geschichtliches:

Die Entwicklung der Software begründet sich in den hier angegebenen Gründen der Arbeitsweise und hohen Preisgestaltung des bisherigen SEO. Wir möchten Chancengleichheit für alle Unternehmen in gleichen Maßen. Höchste Qualität, Geschwindigkeit, Sicherheit sowie faire, stabile und erschwingliche Preise, sodass sich weltweit jeder Existenzgründer, Kleine und große Unternehmen unsere Optimierungsdienstleistung leisten können.

So kann sich ein ausgewogenes und nachhaltiges Wirtschaftswachstum entwickeln.

Unsere Software wurde im Jahre 2011 von Dr. Uwe Nolte entwickelt.

Im Jahre 2012 haben wir zuerst den Innovationspreis IT gewonnen und im Anschluss den Europäischen Industriepreis.

Intelligente Software und kreative Keywords

Durch den Einsatz von 250 Keywords, die wir kostenlos verwalten entstehen zudem unendliche Kombinationsmöglichkeiten, die unsere Software in hoher Qualität entwickelt.

Im Bereich Content analysiert seo-iXact den Wirkungsgrad von Text und Inhalt genauso wie die Auswertung des Informationsgrades etc. Alle hier aufgeführten Optimierungsvorgänge beziehen sich auf OnPage und OffPage Optimierung, wobei die Software den OffPage-Bereich komplett selbstständig absolviert.

Im OnPage-Bereich müssen unsere Spezialisten zum Teil noch selbst Hand anlegen.

Sie wählen 250 Keywords, davon 30 als Meta Keywords (diese müssen im Website-Inhalt enthalten sein!), die unsere Software für Sie verwaltet.

Der Kunde abonniert eines unserer Optimierungspakete für den Zeitraum von 12 Monaten.

Wie schon erwähnt, arbeitet unsere Software und der integrierte iXactBuilder mit insgesamt 250 Keywords pro Domain.

Diese gliedern sich in Hauptkeywords, Longtail Kombinationen und weniger wichtige Keywords. Wir benötigen 30 Hauptkeywords, die durch die Kombinationen (Longtail) und die weniger wichtigen Keywords kontinuierlich, stabil und dauerhaft in den Suchmaschinen auf den Spitzenpositionen positioniert werden. seo-iXact nutzt 2-er + 3-er Kombinationen z.B. (seo agentur, web design oder schall mauer) und gliedert diese auf, errechnet, kombiniert und entwickelt hieraus neue Einzelkeywords und umgekehrt, aber auch Kombinationen.

Alleine die Aufgliederung und Entwicklung neuer Keywords ermöglicht über 60.000 Kombinationen, die wirkungsvoll Stabilität und mit hoher Kreativität die Optimierungsprozesse beeinflussen sowie die Hauptkeywords den angedachten Positionen zuweist.

Es entsteht hieraus eine unendliche Vielfalt an Möglichkeiten.

Unser integrierter iXactBuilder , ist ein Teil des BWF Combination Algorithm, der auf künstlicher Intelligenz (KI) basiert und neue sowie mehrdeutige Suchbegriffe bestmöglich entwickeln soll.

Wir erzielen hier einen Mehrfach-Nutzen:

Nutzen 1:

Alle Unternehmen, egal ob Konzerne, Mittelstand, Startup oder Existenzgründer reduzieren die ehemals hohen Optimierungskosten auf einen Bruchteil und können die eingesparten Gelder für neue Investitionen oder Projekte einsetzen.

Nutzen 2:

Durch seo-iXact erhalten ALLE Unternehmen weltweit die Möglichkeit in hoher Geschwindigkeit, sicher, dauerhaft und mit Top-Qualität in vorderster Reihe der Suchmaschinen Stellung zu beziehen.

Nutzen 3:

Der Kunde hat keinerlei Zusatzkosten für Analysen, Beratungen oder Schulungen.

Er hat zudem keinen Arbeitsaufwand, denn unsere seo-iXact Software wird von ihm gemietet und alle Optimierungsarbeiten werden ausschließlich von uns durchgeführt.

Weitere Informationen sowie ein besonderes Angebot zum Testen finden Sie unter: http://www.seoixact-praxis.com/





