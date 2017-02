Ammerländer Versicherung mit neuer Webseite

Schnelle Wege für Verbraucher und Vertriebspartner // Kompatibel für alle Endgeräte

Ammerländer Versicherung (VVaG)

(firmenpresse) - Die Bedeutung des Internets wächst, auch für die Versicherungsbranche: Vier von fünf Deutschen (82 Prozent) informieren sich vor dem Versicherungskauf online über das Angebot. Das ergab eine repräsentative GfK-Befragung im Auftrag des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Die Ammerländer Versicherung (AV) reagiert auf diese Entwicklung mit einem verbesserten Internetauftritt, der ab sofort online ist. Das gab der Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG) mit Firmensitz im niedersächsischen Westerstede bekannt.



Die AV-Webseite präsentiert sich mit neuem Layout und verbesserter Navigation. Durch das responsive Design lässt sich die Webseite zudem auf allen Endgeräten anzeigen und nutzen. „Unsere bisherige Internetseite zeichnete sich durch direkte Wege zur Information und zum Service aus“, so Vertriebsvorstand Gerold Saathoff. „Wir haben diese Stärken ausgebaut und an derzeitige Nutzungs- und Sehgewohnheiten angepasst.“ Bewährtes, etwa der direkte Zugriff auf Serviceangebote für Kunden und Makler, bleibt präsent. Noch verbessert wurden Übersichtlichkeit und Navigation: Verkürzte Klickwege erleichtern Besucherinnen und Besucher die Nutzung.



Auch Informationen zum Unternehmen stellt die AV verbessert dar. „Wir gehen mit der Zeit, stehen als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, der in Westerstede gegründet wurde, aber auch in einer langen Tradition“, sagte der Vorstandsvorsitzende Axel Eilers. „Das will gewürdigt sein.“







Die Ammerländer Versicherung (AV) ist ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG), gegründet 1923 in Westerstede. Seit 2001 ist die AV bundesweit tätig und bietet in den Bereichen Hausrat und Glas, Fahrrad-Vollkasko, Haftpflicht, Unfall und Wohn¬gebäude umfassenden, leistungs-starken Versicherungs¬schutz. Als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit fühlt sich die AV ihren Kunden in besonderem Maße verpflichtet, da diese gleichzeitig Mitglieder sind. Im Mittelpunkt der Geschäftstätigkeit steht daher der Mensch.

Ammerländer Versicherung

