Mit Vollgas in die neue Golfsaison mit dem grünen Gutscheinbuch

Der Frühling naht und endlich ist es wieder so weit: Die Golf-Saison steht in den Startlöchern. Wer Golfsport zu günstigen Preisen genießen möchte, greift zur neuen Auflage von „Golfen mit Gutscheinbuch.de“. Das grüne Original lädt mit 131 hochwertigen Golf-Gutscheinen zum Entdecken, Genießen und Sparen in den ausgesuchten Anlagen in Deutschland und Österreich ein.

(firmenpresse) - Nach Herzenslust das edle Grün bespielen und nebenbei das Portemonnaie schonen: Golfbegeisterte können mit den Greenfee-Gutscheinen im Buch ihr Spiel abwechslungsreich gestalten und neue Anlagen kennenlernen. Jeder teilnehmende Golfplatz wird ausführlich beschrieben und seine besondere Charakteristik vorgestellt. „Golfen mit Gutscheinbuch.de“ lädt den Flight-Partner zum Greenfee ein oder Einzelspieler golfen häufig 50 Prozent günstiger.



Durchschnittlich sparen Golfer mit jedem der hochwertigen Gutscheine 30 Euro. Da hat sich die Anschaffung mit dem zweiten eingelösten Gutschein meist schon gelohnt. Damit ist das grüne Gutscheinbuch ein guter Begleiter für Golf-Vergnügen, der in keiner Golftasche fehlen darf.













Kuffer Marketing ist eines der führenden Unternehmen im Bereich Couponing. Seit fünfzehn Jahren publiziert das Unternehmen mehrere Gutscheinbuch-Reihen nach dem Motto „2x genießen, 1x zahlen und vieles mehr“. Rund fünfzehn Millionen Gutscheinbücher sind bislang erschienen. Auch im Online- und Mobile-Couponing-Bereich hat sich das Unternehmen etabliert. Kuffer Marketing betreibt das Portal Gutscheinbuch.de mit über 10.000 regionalen und überregionalen Coupons. Auch eine Coupon-App für Smartphones – die undSPAREN.de-App – hat das Unternehmen entwickelt.

Für seine Produkte konnte Kuffer Marketing bereits mehrfache Auszeichnungen für sich verbuchen: Im November 2010 wurde Gutscheinbuch.de von Getestet.de zum Testsieger unter den Gutscheinbuch-Anbietern gekürt. Die undSPAREN.de-App war als Sieger im Innovations-Wettbewerb „Land der Ideen, Kategorie Wirtschaft“ „Ausgewählter Ort 2011“. Im Juni 2011 zeichnete ComputerBILD die undSPAREN.de-App als Testsieger unter den Gutschein-Apps aus. Beim bundesweiten Wettbewerb „Innovationspreis-IT 2012“ der Initiative Mittelstand wurde die mobile Gutschein-App unter die Besten gewählt und darf sich mit dem Prädikat „BEST OF 2012“ schmücken.

