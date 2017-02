Bücher und DVDs rund ums Angeln

(firmenpresse) - Angeln will gelernt sein, und hierbei helfen die zahlreichen Angelbücher, die auf angler-markt.de angeboten werden. Sie führen in die Angelpraxis ein und geben weiterführende Tipps zu bestimmten Angeltechniken oder Angelrevieren. Auch erfahrene Angler können sich so immerfort weiterbilden und ihr Wissen ergänzen.



Passende Bücher für Kids



Die Angelbücher auf angler-markt.de richten sich gleichermaßen an erfahrene Angler und Anfänger. Auch speziell für Kids lässt sich die passende Lektüre finden, die eine gelungene Mischung aus Text und Abbildungen bietet. Von Knotenkunde bis Drill wird hier auf leicht verständliche Art erklärt, wie man sich schon in jungen Jahren das Wissen aneignen kann, um mit den Profis mitreden zu können. Andere Angelbücher befassen sich mit Themen wie den besten Ködern, Flugangeln oder Welsen. Auch spezielle Interessen werden daher mit entsprechender Lektüre bedient. Als Nachschlagewerk sind die Bücher jederzeit zur Hand, um Tipps und Tricks immer wieder nachlesen zu können.



Alles für die Angel-Praxis



Neben den Büchern als theoretische Grundlage, bietet angler-markt.de auch alles an Zubehör und Angelausrüstung für die Praxis. Das Sortiment von angler-markt.de umfasst neben Angelruten und Angelrollen u.a. auch Schnüre, Köder und Bekleidung. Sparpotential hält die eigene Sale-Kategorie des Shops bereit. Aktuell sind hier Liegen, Spinner und Futterboote zu reduzierten Preisen zu finden. Und auch was das Angelzubehör betrifft, kommen die Nachwuchsangler auf angler-markt.de nicht zu kurz. So wird zurzeit ein Junior Teleskop-Angelset zu einem attraktiven Preis angeboten.







Seit über 30 Jahren hat sich Anglermarkt Büchelmaier aus Baienfurt auf den Fachhandel im Bereich Angelsport spezialisiert. Niederlassungen sind in Baienfurt, Friedrichshafen und Lochau/Bregenz zu finden. Das umfangreiche Sortiment wird jedoch auch über den Online Shop bereitgestellt. Bereits mehr als 10.000 Kunden haben ihre Bestellung hier aufgegeben.







