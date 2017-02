Pro DP Verpackungen bringt den Fachgroßhandel auf Tablet und Smartphone

Durch die Optimierung seiner Webseiten für Mobilgeräte bietet der Verpackungsspezialist einen 24 Stunden Zugriff auf sein Sortiment und Leistungsangebot.

Pro DP Verpackungen Onlineportal

Die Pro DP Verpackungen ist ein Großhandelsspezialist für den professionellen Gastronomiebedarf, Imbissbedarf, Hotelbedarf, Fleischereibedarf, Bäckereibedarf und Hygienebedarf. Mit wohl einem der breitesten Sortimente an praktischen Einwegverpackungen, günstigem Einweggeschirr, modernen To Go Lösungen, Tischprodukten und Reinigungsmitteln versorgt die Pro DP Verpackungen Restaurants, Hotels, Food Trucks, Lebensmittelproduzenten und EInzelhändler in Deutschland, Europa und der ganzen Welt.

Schon auf Grund des Umfangs und der stetigen Optimimierung des Angebots gingen die Verantworlichen der Pro DP Verpackungen von Beginn an andere Wege. Ziel war es dabei die Stärken des stationären Fachgroßhandels ideal mit den Vorteilen des Onlinehandels zu verbinden. Hierfür wurde die Katalogführung ausschließlich online realisiert und das Onlineportal Pack4Food24.de geschaffen.

Wo andere Großhändler ihre Onlineshops gern unter ausgelagerten Firmen verstecken, um die Vergleichbarkeit und den Preisdruck des Onlinehandels von "alten" Stammkunden im Offlinegeschäft fernzuhalten, setzt Pro DP Verpackungen ganz klar auf Transparenz. Über ein durchdachtes Preis- und Rabattsystem erhalten Onlinekunden die selben konditionellen Möglichkeiten wie solche die auf herkömmlichen Wegen bestellen. Dennoch ist die Verknüpfung beider Wege unvermeidlich und gewollt. Diesem Bestreben kommt auch die generelle Entwicklung im Umgang mit der digitalen Welt entgegen. Smartphones und Tablets halten in immer mehr Unternehmen Einzug, und so hat die Pro DP Verpackungen ihre Webseiten bzw. das Online Bestellportal auch auf die mobilen Nutzungsmöglichkeiten hin optimiert. So können gerade Gastronomen, Hotels oder Lebensmittelproduzenten, deren Arbeitszeiten meist außerhalb der üblichen Servicezeiten ihrer Großhandelspartner liegen, an 24 Stunden rund um die Uhr auf das Sortiment der Pro DP Verpackungen und zahlreiche nützliche Informationen rund um den Bereich der Verpackung, Dekoration, Reinigung und Hygiene zugreifen. Dabei kann der Unternehmer selbst entscheiden ob er auch den Bestellprozess online durchführen möchte, oder lieber den Kontakt per Telefon, Fax oder Email sucht.

Optimiert wurde aber auch der Kundenservice an sich, denn längst muss man nicht mehr anrufen um offene Fragen oder Probleme zu klären. Emails, Whatsapp Nachrichten oder der Servicechat auf der Webseite zählen mittlerweile zu den bewährten Kontaktmöglichkeiten des Verpackungsprofis aus Thüringen.





Pack4Food24.de ist das der Onlinekatalog mit bestellfunktion der Pro DP Verpackungen, einem Großhandels- und Dienstleistungsunternehmen für den täglichen Bedarf an Serviceverpackungen und Einweglösungen in Gastronomie, Hotel, Imbiss und Lebensmittelhandel.

In einem riesigen Sortiment finden Restaurants, Bars, Imbissbetriebe, aber auch Lebensmittelhersteller, Einzelhändler, Kantinen oder Hotels praktische und innovative Einweglösungen für den täglichen Einsatz in Produktion, Verkauf und Service.

Das Sortiment umfasst dabei praktische Einwegverpackungen, moderne To Go Verpackungen, günstiges Einweggeschirr aber auch qualitative Hygieneartikel und Reinigungsmittel.

Pack4Food24.de - Das Onlineportal der Pro DP Verpackungen

Pro DP Verpackungen

Dennis Bauer

Heidelbergweg 9

07580 Ronneburg

info(at)pro-dp-verpackungen.de

036602/289000

http://www.pro-dp-verpackungen.de



Firma: Pack4Food24.de - Das Onlineportal der Pro DP Verpackungen

Ansprechpartner: Dennis Bauer

Stadt: Ronneburg

Telefon: +49 (0) 36602 / 289 000





