stern-Umfrage: Mehrheit der Deutschen sieht Wohlstand durch Trumps Abschottungspolitik gefährdet

(ots) - Der radikale Anti-Globalisierungskurs des

US-Präsidenten Donald Trump mit Strafzöllen und Einfuhrbeschränkungen

stößt in Deutschland mehrheitlich auf Kritik. Nach einer

Forsa-Umfrage im Auftrag des stern befürchten 63 Prozent der

Bundesbürger, dass Trumps Protektionismus dem Wohlstand im Lande

schaden könnte - darunter auch 55 Prozent der AfD-Anhänger, die den

Wahlsieg des Milliardärs begrüßt hatten.



Dass sich auch Deutschland als Reaktion auf Trumps

Wirtschaftspolitik von der Weltwirtschaft abschotten sollte, lehnt

die übergroße Mehrheit der Befragten ab: 88 Prozent meinen, dass

Deutschland auch weiterhin Handel mit möglichst vielen Ländern in der

Welt betreiben sollte. Nur 10 Prozent fänden es richtig, wenn sich

Deutschland genauso abschotten würde wie die USA. Mehrheitlich

begrüßen würden das mit 52 Prozent nur die Anhänger der AfD.



Datenbasis: Das Forsa-Institut befragte am 26. und 27. Januar 2017

im Auftrag des Magazins stern 1001 repräsentativ ausgesuchte

Bundesbürger, die durch eine computergesteuerte Zufallsstichprobe

ermittelt wurden. Die statistische Fehlertoleranz liegt bei +/- 3

Prozentpunkten.



Diese Vorabmeldung ist mit der Quellenangabe stern zur

Veröffentlichung frei.







Pressekontakt:

Sabine Grüngreiff,

Gruner + Jahr Unternehmenskommunikation,

Telefon 040 - 3703 2468,

gruengreiff.sabine(at)guj.de.



Original-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell



