Fit und voller Energie - So geht Ihnen nicht die Puste aus! (AUDIO)

Das kennt wohl jeder von uns: Irgendwann am Tag kommt garantiert

der Zeitpunkt, an dem die Luft total raus ist und man keine "Puste"

mehr hat weiterzumachen, weil man sich schlapp und müde fühlt. Oliver

Heinze hat sich mal schlau gemacht, woran das liegt und was Sie

dagegen tun können.



Sprecher: Dass uns so oft im Alltag die Puste ausgeht, ist relativ

einfach zu erklären, sagt die Protina-Ernährungswissenschaftlerin Dr.

Tanja Werner:



O-Ton 1 (Dr. Tanja Werner, 0:23 Min.): "Damit wir leistungsfähig

sind, muss unser Stoffwechsel reibungslos funktionieren. Eine ganz

wichtige Voraussetzung dafür ist ein ausgeglichener

Säure-Basen-Haushalt. Denn stimmt dieses Verhältnis zwischen Säuren

und Basen nicht - das heißt, wenn wir uns zum Beispiel einfach zu

säurelastig ernähren oder zu wenig bewegen - kann das zu einer

Übersäuerung führen. Dann sind wir einfach insgesamt nicht mehr

leistungsfähig und uns geht sprichwörtlich die Puste aus."



Sprecher: Es gibt aber durchaus ein paar Maßnahmen, die einem

helfen, so einer Übersäuerung vorzubeugen.



O-Ton 2 (Dr. Tanja Werner, 0:31 Min.): "In erster Linie ist es

ganz wichtig, dass wir eine gesunde und ausgewogene Ernährung

beachten. Natürlich gehört auch regelmäßige Bewegung und

Entspannungsphasen mit dazu, die sollten wir definitiv nicht

vernachlässigen. Wir essen einfach zu viele Säurebildner wie Wurst,

Fleisch, Milchprodukte und schaffen dann den nötigen Ausgleich durch

basische Lebensmittel wie Obst, Gemüse und Salate nicht. Zudem haben

wir einfach generell viel um die Ohren, sitzen meist den ganzen Tag -

und da kommen einfach Erholung und Bewegung viel zu kurz."



Sprecher: Aber auch alle, die keine Zeit haben, daran etwas zu

ändern oder denen der innere Schweinehund immer dazwischenfunkt,



können etwas gegen die drohende Übersäuerung ihres Körpers tun.



O-Ton 3 (Dr. Tanja Werner, 0:34 Min.): "Eine aktuelle

Placebo-kontrollierte Studie von der Charité Berlin hat gezeigt, dass

die vierwöchige Einnahme von einem Basenpräparat, in dem Fall war das

Basica Direkt, den Säure-Basen-Haushalt günstig beeinflusst. Das

heißt, dem Körper stehen mehr Basen zur Verfügung, um diese Säuren zu

neutralisieren. Ein wichtiger zweiter Aspekt in der Studie war, dass

die Einnahme des Direktgranulats den Kohlenhydrat-Stoffwechsel

verbessert hat. Vereinfacht gesagt bedeutet das: Den Zellen steht

mehr Energie zur Verfügung. Und so schaffen wir es dann auch, dass

wir über den Tag leistungsfähig bleiben und uns die Puste im Alltag

nicht so schnell ausgeht."



Abmoderationsvorschlag:



Sie haben es gehört: Basische Mineralstoffe helfen Ihnen dabei,

länger leistungsfähig und voller Energie zu bleiben. Probieren Sie es

doch einfach mal aus!



Kommentare zur Pressemitteilung