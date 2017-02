Klares Nein zu Gaffer-Bildern - Umfrage: Neun von zehn Bundesbürgern halten es für widerwärtig, Privataufnahmen von Unglücken ins Internet zu stellen

(ots) - Aufnahmen von einem schweren Unfall oder Brand

zu twittern oder auf Facebook zu posten, ist für die ganz große

Mehrheit der Bundesbürger ein No-Go. 91,5 Prozent der Frauen und

Männer in Deutschland finden es widerwärtig, wenn jemand Privatfotos

oder -videos von schweren Unfällen macht und sie dann ins Internet

stellt. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des

Gesundheitsportals "www.apotheken-umschau.de" hervor. Mehr als drei

Viertel der Bundesbürger (77,7 Prozent) sind auch der Meinung, dass

es Zeitungen oder Zeitschriften verboten werden sollte, von Lesern

eingesandte Unglücksfotos oder Bilder von Unfällen zu

veröffentlichen. Dabei räumen jedoch vier von zehn Deutschen (39,1

Prozent) ein, dass sie Berichte in den Medien über schwere

Verkehrsunfälle oder andere Unglücksfälle in ihrer Umgebung immer

sehr interessieren. Und mehr als jeder Zehnte (10,7 Prozent) gibt zu,

sich ab und zu Privatvideos oder Unfallclips von schweren Unfällen

oder Unglücken im Internet anzusehen - wobei das auf deutlich mehr

Männer (14,5 Prozent) als Frauen (7,0 Prozent) zutrifft. Von den

jüngeren Männern zwischen 14 und 39 Jahren räumt dies sogar fast

jeder Vierte ein (23,9 Prozent). Selbst schon mal als unbeteiligter

Zuschauer Bilder oder Videos von einem schweren Unfall gemacht haben

der Umfrage zufolge 4,7 Prozent der Bundesbürger (6,0 Prozent der

Männer und 3,5 Prozent der Frauen).



Quelle: Eine repräsentative Umfrage des Gesundheitsportals

"www.apotheken-umschau.de", durchgeführt von der GfK Marktforschung

Nürnberg in persönlichen Interviews bei 2.022 Personen ab 14 Jahren

(1.031 Frauen und 991 Männern).



