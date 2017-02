Crowdfunding - Die Spendenplattform gut-für-mainfranken.de sammelt über eine Million Euro für Krebstherapie-Forschung

Auf der Crowdfunding-Plattform gut-für-mainfranken.de, die Spendenplattform der Sparkasse Mainfranken Würzburg, hat der Verein “Hilfe im Kampf gegen Krebs e.V.” der Uniklinik Würzburg, erfolgreich über eine Million Euro für einen neuartigen Therapieansatz gegen Krebs eingesammelt.

(firmenpresse) - Die von dem Crowdfunding Spezialisten Table of Visions GmbH gemeinsam mit der Sparkassen-Finanzportal GmbH umgesetzte Crowdfunding-Spendenplattform hat mit diesem Spendenergebnis von über einer Millionen Euro eines der höchsten Ergebnisse einer einzelnen Crowdfunding-Spendenkampagne erzielt, das es bis dato in Deutschland gegeben hat.

Die im April 2016 gestartete Spendenkampagne “Dein Immunsystem wird Deine Waffe gegen Krebs” hatte das ambitionierte Ziel, 999.999 Euro für ihre Forschung über die Crowdfunding-Spendenplattform der Sparkasse Würzburg einzusammeln. Das Projekt konnte insgesamt mehr als 2.201 Unterstützer mobilisieren und hat knapp neun Monate später sein Spendenziel mit 1.004.495 € sogar noch übertreffen können. Dabei kamen die Spenden sowohl über die Plattform als auch über klassische Wege zusammen.

Das gesammelte Geld dient als Anschubfinanzierung und garantiert den Fortbestand des vielversprechenden Forschungsprojekts “HemiBodies”. Seit 2013 arbeitet ein Team der Uniklinik Würzburg an diesem weltweit einzigartigen Therapieansatz gegen Krebs. Ziel ist es, das körpereigene Immunsystem so auszurichten, dass es bösartige Tumorzellen von gesunden Zellen unterscheiden kann.

„Hier sieht man, wie gut das soziale Engagement der Sparkassen mit einer Spendenplattform zusammen passt. Die mediale Aufmerksamkeit, die wir durch einfach-gut-machen.de Projektträgern zukommen lassen können, hilft der Region und den Menschen, ihre Projekte zu realisieren,“ freut sich Alexander Woletz, Abteilungsleiter Portalmanagement Sparkassen-Finanzportal GmbH. “Der Erfolg dieses Projektes zeigt, wie effektiv Crowdfunding in der Spendenakquise wirkt,” erklärt David Holetzeck, einer der Gründer und Geschäftsführer der Table of Visions GmbH. Das in Berlin ansässige Unternehmen ist führender Anbieter für Enterprise Crowdfunding Solutions und hat in Zusammenarbeit mit der Sparkassen-Finanzportal GmbH, der Agentur für Kommunikation und Digitale Services der Sparkassen-Finanzgruppe, die Spendenplattform einfach.gut.machen unter anderem für die Sparkasse Würzburg umgesetzt. “Immer mehr Banken interessieren sich für eine eigene Crowdfunding-Spendenplattform um soziales Engagement zu zeigen. Wir glauben, dass dieser Trend noch ganz am Anfang steht und zukünftig noch viel Gutes bewirken kann,” so Holetzeck weiter.



Mehr Informationen über: www.tableofvisions.com und www.gut-für-mainfranken.de





Die TABLE OF VISIONS GmbH bietet Enterprise Crowdfunding Lösungen. Als Full-Service Anbieter (Software, Know-How und Service) entwickeln wir kundenspezifische Lösungen für die Bereiche „Funding“ und „Innovation“. Dabei kombinieren wir Crowdfunding-Mechanismen mit Spende (CrowdDonation), Ideenmanagement (Internes Crowdfunding) oder Vorverkauf (Pre-Sale). Als Gründer der ersten Crowdfunding-Plattform für kreative Projekte, pling* (Investoren Exit 2012) sind wir Pioniere. Unsere Software ist bei Kunden wie der Sparkassen, Wikimedia oder der Deka Bank im Einsatz.

