Paketzustellung in Deutschland: Hermes bietet honorarfreies Bildmaterial für Journalisten an (FOTO)

In der dpa-Bilddatenbank stellt Ihnen Hermes für Ihre

redaktionelle Berichterstattung ab sofort weitere Pressefotos zur

Verfügung. Die Motive zeigen die Paketzustellung in Hamburg und geben

Einblicke ins Paketzentrum in Langenhagen bei Hannover, einem der

größten Logistik Center von Hermes in Deutschland. Alle Pressefotos

von Hermes können für redaktionelle Zwecke honorar- und lizenzfrei

genutzt werden.



Die Pressebilder können ab sofort in folgenden Bilddatenbanken und

Fotomarktplätzen kostenfrei abgerufen werden:

http://www.picture-alliance.com

http://www.presseportal.de/pm/78191

http://www.picturemaxx.com



Viele weitere Fotos, Videos und Infografiken finden Sie in unserem

Newsroom: https://newsroom.hermesworld.com/mediathek/







