kfzteile24 erneuert Markenauftritt

Der KFZ-Onlinehändler präsentiert sich mit überarbeiteten Corporate Design inklusive neuem Logo.

(firmenpresse) - Berlin, 1. Februar 2017 – kfzteile24, der Marktführer für KFZ-Ersatz- und Zubehörteile, präsentiert sich 2017 mit einem rundum erneuerten Markenauftritt, inklusive neuem Logo, neuem Slogan und neu gestalteter Website.



kfzteile24 präzisiert seine strategische Ausrichtung als Experte für Fahrzeugteile und präsentiert sich im neuen Jahr mit einem überarbeiteten Branding. Infolge dessen wurde gemeinsam mit der Werbe-Agentur Heimat Berlin das Logo überarbeitet und die Farbpalette der Corporate Identity erweitert. Auch die Website sowie der Onlineshop sind in dem neuen Design gestaltet.



„Was uns als KFZ-Experte und unsere Kunden eint, ist dieselbe Leidenschaft, genau das wollen wir noch deutlicher kommunizieren, unter anderem mit unserem neuen Claim ‚Wir sind Auto‘“, erklärt Thomas Kloubert (Director Marketing) die neuen Gestaltungselemente.



Diese präsentierte kfzteile24 bereits Anfang des Jahres im Rahmen der „Promi-Darts-WM“ auf ProSieben. Hier erweiterte der KFZ-Onlinehändler nicht nur sein Sport-Sponsoring, sondern zeigte auch erstmals mit dem speziell für die Veranstaltung designtes Logo „Wer dart, der spart“ die neue Typografie des Unternehmens. Das On-Ground-Sponsoring dieser inoffiziellen Weltmeisterschaft war ein voller Erfolg.



Mit 223 Minuten war das neue kfzteile24-Logo fast vier Stunden in der Erstausstrahlung des Darts-Event zu sehen. Damit konnten knapp 700.000 Zuschauer der Kernzielgruppe erreicht werden. Insgesamt wurde die Sendung von 1,89 Millionen Zuschauern gesehen und erreichte bei Männern zwischen 18 und 49 einen Marktanteil von beeindruckenden 16,2 Prozent. Auch über die Social-Media-Kanäle konnten zahlreiche Follower gewonnen werden. Der Hashtag „prosiebendartswm“ entwickelte sich schnell zum Trendthema.



„Die Darts-WM hat unsere Erwartungen übertroffen. Die Zahlen sprechen für sich und zeigen, dass der Sport enormes Trendpotential in Deutschland hat“, so Stephan Rahmede, CEO von kfzteile24. „Neben Darts und Motorsport sind wir auch anderen Sportarten gegenüber aufgeschlossen und eine Erweiterung unseres Sponsorings ist nicht ausgeschlossen.“





Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über kfzteile24:

kfzteile24, 2001 gegründet, ist ein in Berlin ansässiges Multichannel-Einzelhandelsunternehmen und Marktführer im Bereich Kfz-Ersatz- und Zubehörteile. Sowohl Laien als auch Profis wird in den Online-Shops www.kfzteile24.de und www.autoteile24.de ein Vollsortiment an Autoteilen geboten. Im Großraum Berlin wird die Kundschaft zusätzlich in drei Filialen und Werkstätten mit Sofortannahme bedient. Den zentralen Logistikstandort in Neuseddin verlassen täglich über 7.500 Pakete. Die hohe Qualität bei den Produkten und der Zustellung honorieren viele Zulieferer und Erstausrüster der Automobilbranche, indem sie kfzteile24 als einzigen Onlinehandel direkt beliefern. Weitere Informationen unter: https://www.kfzteile24.de.



Dies ist eine Pressemitteilung von

schoesslers GmbH

PresseKontakt / Agentur:

Christopher Rust

Communications Manager

+49 30 555 73 05 15 | +49 151 238 922 85

christopher(at)schoesslers.com



Datum: 01.02.2017 - 10:24

Sprache: Deutsch

News-ID 1450810

Anzahl Zeichen: 2283

Kontakt-Informationen:

Firma: schoesslers GmbH



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 103 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung