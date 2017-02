itelligence-Personalmanagement-Forum: Der Mitarbeiter im Mittelpunkt

(firmenpresse) - Bielefeld, 1. Februar 2017 - Social Networking, Workforce Planning und Mobility werden heute als Anforderungen an Personalmanagement-Systeme vorausgesetzt. Auf dem IT-Forum "Personalmanagement" der itelligence AG, am 7. März 2017 in Bielefeld, dreht sich alles um die Frage nach der richtigen IT-Plattform und -Strategie. Wie bringen Unternehmen ihre Prozesse und Strukturen nicht nur in Schwung, sondern gewinnen auch mehr Zeit für das eigentliche Personalmanagement?

Mit Professorin Dr. Ellena Werning von der Fachhochschule des Mittelstands (FHM) Bielefeld konnte dazu eine anerkannte Expertin für die Bereiche strategisches Personalmanagement, Personalmarketing und -bindung für die Keynote gewonnen werden.

Das ganztägige itelligence-IT-Forum zeigt, wie mit der richtigen, automatisierten und optimierten IT-Struktur Routinearbeiten im Personalwesen auf ein Minimum an Zeit reduziert werden. Denn nur so kann sich die Personalabteilung auf die wesentlichen Aufgaben fokussieren, nämlich die besten Mitarbeiter für das Unternehmen zu gewinnen, Anreize zur Motivation und Weiterentwicklung zu schaffen und somit dieses Kapital langfristig zu binden.

Die dreigliedrige Programmgestaltung des Forums unterstreicht zudem einen ganzheitlichen Ansatz von Personalmanagment, der alle Themen und Inhalte unter den Aspekten der Dateneffizienz, der Prozesseffizienz und der Kosteneffizienz darstellt. Ein Kundenerfahrungsbericht der Herbert Kannegiesser GmbH - globaler Anbieter industrieller Großwäschereitechnik - mit dem Titel "Prozesse digitalisieren und Mitarbeiter motivieren" komplettiert das Personalmanagement-Forum der itelligence AG. Die Details der Agenda

Denn die "Digital Natives", also die Generation von Morgen, sind es heute schon gewohnt, von überall und zu jeder Zeit auf Informationen zuzugreifen und das Wissen zu teilen. Das wird die Art der Kommunikation entscheidend verändern. Unternehmen müssen also jetzt die Weichen für morgen stellen. Es ist also heute im Rahmen eines professionellen IT-Personalmanagements unverzichtbar, jederzeit aktuelle Informationen abrufen zu können und mit den Mitarbeitern des Unternehmens vernetzt oder über den Status von Zielvereinbarungen informiert zu sein.

Nach wie vor sind qualifizierte und motivierte Mitarbeiter zentrale Erfolgsfaktoren eines Unternehmens. Sie sichern die Wettbewerbsfähigkeit und sind alles andere als reine Produktions- und Kostenfaktoren. Die Art und Weise, wie Unternehmen diese Mitarbeiter finden - und langfristig binden - können, unterliegt allerdings einem noch nie so drastisch dagewesenen Wandel. Routineaufgaben, starre Arbeitszeiten oder ein fester Büroplatz werden mittelfristig einen untergeordneten Stellenwert haben, da die Kommunikation immer stärker virtuell erfolgen wird.

Über itelligence

itelligence ist als einer der international führenden IT-Komplettdienstleister im SAP-Umfeld mit mehr als 5.600 hochqualifizierten Mitarbeitern in 25 Ländern vertreten. Als SAP Business-Alliance-, SAP Global Hosting Partner, SAP zertifizierter Anbieter von Cloud Services und Application Management Services, SAP-Certified Provider of Hosting Services for SAP HANA® Enterprise Cloud sowie Platin Partner realisiert itelligence weltweit komplexe Projekte im SAP-Umfeld. Mit seinem umfassenden Leistungsspektrum - von der SAP-Strategie-Beratung, SAP-Lizenzvertrieb über selbstentwickelte SAP-Branchenlösungen sowie Application Management Services bis hin zu Hosting Services - erzielte das Unternehmen in 2015 einen Gesamtumsatz von 696,2 Mio. Euro. Für das renommierte Wirtschaftsmagazin "brand eins" gehört itelligence zu den besten Unternehmensberatern in Deutschland und ist von der Experton Group als SAP HANA Dienstleister Leader Germany 2016 ausgezeichnet worden.

itelligence AG

itelligence AG

Silvia Dicke

Königsbreede 1

33605 Bielefeld

silvia.dicke(at)itelligence.de

0521 91 44 8107

https://itelligencegroup.com/de/



Firma: itelligence AG

Ansprechpartner: Silvia Dicke

Stadt: Bielefeld

Telefon: 0521 91 44 8107





