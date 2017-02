Die WIV GmbH auf dem Lieferantentag 2017 in Hanau

(firmenpresse) - Am 17. und 18. Mai 2017 richtet die IHK im Congress Park Hanau den 9. Hanauer Lieferantentag aus. Die größte B2B-Gewerbemesse im Rhein-Main-Gebiet richtet sich an Zulieferbetriebe aus der Industrie, aus dem Handel und aus dem Dienstleistungssektor, die in professioneller, aber zwangloser Atmosphäre ihr Geschäft präsentieren und Kontakt zu potenziellen Interessenten oder Partnern knüpfen wollen. Die WIV ist zusammen mit ihrem Partner pregondo am Stand 542 im Brüder-Grimm-Saal als Aussteller aus dem Bereich Marketing dabei.

Mehr Sichtbarkeit für B2B-Unternehmen aus der Region

So unterschiedlich die Aussteller auf dem 9. Lieferantentag in Hanau auch sind, der alle zwei Jahre stattfindet, so ähnlich sind ihre Bedürfnisse: Um neue Kunden zu gewinnen und auf Dauer zu wachsen, müssen alle Unternehmen ihre Sichtbarkeit steigern. Wer nicht aktiv um die Aufmerksamkeit der Kunden wirbt, sich gleichzeitig als Problemlöser etabliert und Vertrauen schafft, hat gegenüber dem Wettbewerb das Nachsehen. Das kann man ein paar Mal im Jahr auf Messen tun, aber auch mit stetiger SEO- und AdWords-Arbeit im Internet. So bietet sich für die WIV und ihre Partner, die Video-Profis von pregondo, die Gelegenheit, die großen Chancen des Online-Vertriebs aufzuzeigen und Unternehmen dabei zu unterstützen, gezielter Neukunden anzusprechen und auch bestehende Kunden mit Vertrauen und Transparenz zu überzeugen und zu binden.

Auch B2B-Unternehmen begegnen online neuen Interessenten

Insbesondere Unternehmen aus dem B2B-Bereich tun sich aus unterschiedlichen Gründen oftmals schwerer damit als B2C-Firmen, im Internet gezielt Neukunden zu gewinnen. Die Lead-Entwicklung dauert in vielen Fällen länger, Zielgruppen sind schwieriger einzugrenzen, die Ansprache ist professioneller gelagert und scheint weniger emotional ausgeprägt. Doch auch für B2B-Unternehmen, wie sie auf dem Hanauer Lieferantentag anzutreffen sind, gelten grundsätzlich die gleichen Prinzipien: Interessenten sind auf der Suche nach einem hilfreichen Anbieter, der ihre Herausforderungen ernst nimmt und Lösungen anbietet, ohne sich aggressiv anzubiedern.

Fazit: Wir, die WIV GmbH, freuen uns deshalb auf die Gelegenheit, uns auf dem Hanauer Lieferantentag am 17. und 18. Mai mit anderen Unternehmen aus dem Bereich B2B auszutauschen und Interessierte mit unserer Erfahrung dabei zu unterstützen, online mehr Sichtbarkeit aufzubauen. Gleichzeitig birgt der Austausch mit anderen Ausstellern auch für uns die Chance, auf neue Ideen zu kommen und zu schauen, wie andere in der Region verwurzelte Unternehmen Ihre Services und Produkte präsentieren und auf die Suche nach Partnern gehen. Denn das ist eines der Kernthemen des Hanauer Lieferantentages: Warum nicht einmal schauen, welche interessanten Anbieter es in der eigenen Region gibt?

Wir und unsere Stand-Partner, die Videoproduzenten von pregondo, freuen uns auf Ihren Besuch im Congress Park Hanau am 17. Mai von 11 bis 20 Uhr und am 18. Mai von 11 bis 18 Uhr. Sie finden uns im Brüder-Grimm-Saal an Stand 542!





TYPO3 Internetagentur - Suchmaschinen Optimierung und Suchmaschinen Marketing.

Sitz in Gelnhausen bei Frankfurt in Hessen. Seit 1999 im Bereich Online Marketing tätig.

WIV GmbH

WIV GmbH

Bernd Weidmann

Clamecystraße 14-16

63571 Gelnhausen

presse(at)wiv-gmbh.de

06051-97110

http://www.wiv-gmbh.de



WIV GmbH

Bernd Weidmann

Gelnhausen

06051-97110





