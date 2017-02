Rhodium erlebt Höhenflug von +34 % in einem Jahr

Wie in 07/2015 im Goldexperten News vorausgesagt: "Rhodium Kurs-Potential 900%", hat jetzt Rhodium in einem Jahr sage und schreibe +34,3 % erreicht.

RODIUM: +34 % in einem Jahr

(firmenpresse) - Die Pressemitteilung "Rhodium Kurs-Potenzial 900%" (vom: 06.01.2015, unter www.portalderwirtschaft.de) wurde auf "Portal Der Wirtschaft" mit 3 Sternen bewertet. Durch die Wahl des neuen Präsidenten Trump werden wir in den Edelmetallen noch weitere unerwartete Steigerungen erleben, während die Börse durch angestrebte Zinsanhebungen der FED ein Tal durchlaufen muss. Deshalb gilt es, Sicherheiten mit Gold, Rhodium und Diamanten in unterschiedlicher Form von Produkten zu hinterlegen.



Eines dieser Produkte, welches eine Streuung von Gold, Rhodium und Diamanten enthält, ist das "K WERTETABLEAU" der G Deutsche Gold AG. Natürlich können sie auch direkte Rhodium Unzen über den "Just Diamond Shop" bestellen.



Kleine 1/10 Unzen gibt es in Deutschland ausschließlich über dier G Deutsche Gold AG

zu kaufen. Zur Zeit gibt es für Sie noch gute Einstiegsschancen über günstige Edelmetallpreise,

und auch für die Damen mit "Just Diamond" (direkt vom Hersteller), da die K Wertekontor

direkt in einer Diamantenschleiferei in Dubai einkauft.



Lassen Sie sich von der Auswahl dieser außergewöhnlichen Vielfalt von farblichen Ringen gepaart mit zertifizierten hochwertigen Diamanten begeistern. Die G Deutsche Gold AG hat das "K WERTETABLEAU" konzipiert um eine gute Diversifikation sowie einen günstigen internationalen Großhandelseinkauf zu bieten.



Mehr Informationen unter: www.deutsche-gold.ag







