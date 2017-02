Antifoulinganstriche mit Cybutryn verboten - Was Bootsbesitzer jetzt beachten müssen

(ots) - Ab heute, dem 1. Februar 2017 gilt das EU-weite

Verbot für das stark umweltgefährliche Cybutryn. Der Biozid-Wirkstoff

wurde bislang als Bewuchsschutz an Schiffsrümpfen, auch im

Sportbootbereich, eingesetzt. Die Umweltschutzorganisation Pestizid

Aktions-Netzwerk e.V. (PAN Germany) begrüßt das Verbot durch die

EU-Kommission und appeliert an Bootsbesitzer cybutrynbehandelte Boote

jetzt umzurüsten.



Schiffs- und Bootseigner und Werften müssen jetzt einiges

beachten, denn die Aufbrauchfrist für Cybutryn von einem Jahr endete

zum 31. Januar 2017. Ab sofort sind die Vermarktung und die

Verwendung von Antifoulinganstrichen mit Cybutryn, auch bekannt unter

dem Handelsnamen Irgarol® oder s-triazin untersagt. Restmengen von

solchen Antifouling-Produkten müssen fachgerecht entsorgt werden. Das

Umweltbundesamt rät zur Abgabe bei Problemstoffsammelstellen. Der

Verkauf neuer Boote, die mit Cybutryn beschichtet sind, wird mit dem

Stichtag 2. März 2017 verboten.



Allerdings kann, wer ein bereits mit Cybutryn behandeltes Boot

besitzt, auch weiterhin europäische Gewässer befahren. "Wir erwarten

deshalb für weitere Jahre erhebliche Cybutryn-Belastungen der

Meeresumwelt und der Binnengewässer. Für den Umweltschutz ist das

Verbot somit erst ein Teilerfolg. Es wäre wünschenswert, wenn

betroffene Bootsbesitzer sich schnell entscheiden würden, umzurüsten

und zumindest in Süßwasserrevieren gänzlich auf biozidhaltige

Antifoulinganstriche zu verzichten", so die PAN-Biozidexpertin

Susanne Smolka. PAN Germany empfiehlt zudem die Einführung eines

Antifouling-Passes für jedes Boot, um die Transparenz für Käufer von

gebrauchten Booten und für Kontrollstellen zu verbessern.



Cybutryn hemmt die Photosynthese von Pflanzen und Algen.

Antifoulinganstriche können generell nur den Bewuchs an Schiffen und

Booten hemmen, wenn die bioziden Wirkstoffe in das umgebende Wasser



freigesetzt werden. Gewässeruntersuchungen unter anderem von

Sportboothäfen in Deutschland belegen häufige Überschreitungen der

Umweltqualitätsnormen durch den Wirkstoff Cybutryn. PAN Germany

plädiert deshalb für ein Umdenken bei den Sportbootsbesitzern und

informiert auf seiner Website www.pan-germany.org über biozidfreie

Alternativen. Besonders im Süßwasser auf Seen und Flüssen können

Bootsrümpfe mit biozidfreien Beschichtungen wirksam bewuchsfrei

gehalten werden.



Weitere Informationen auf der PAN-Webseite unter:

http://ots.de/mWV5y







Pressekontakt:

Susanne Smolka, Tel. 040-3991910-24,

E-Mail: susanne.smolka(at)pan-germany.org



Original-Content von: PAN Germany, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

PAN Germany

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 01.02.2017 - 10:31

Sprache: Deutsch

News-ID 1450864

Anzahl Zeichen: 2934

Kontakt-Informationen:

Firma: PAN Germany

Stadt: Hamburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 39 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung