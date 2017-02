Ewan McGregor: "Ich hatte nie Angst vor einem Flop"

Berlin, 1. Februar 2017 - Für Ewan McGregor ist Schauspieler ein

Traumberuf. "Ich liebe es, vor der Kamera oder auf der Bühne zu

stehen und mir die Seele aus dem Leib zu spielen", sagte McGregor im

Interview mit dem Business-Lifestyle-Magazin 'Business Punk' (Ausgabe

1/2017, EVT 2. Februar). "Das ist es, was mich antreibt. Und nicht

etwa das, was man so leichthin 'Erfolg' nennt. Erfolg ist flüchtig."

Seine Filme habe sich der Hollywood-Star noch nie danach ausgesucht,

was sie an der Kinokasse einspielen. "Ich hatte nie Angst davor,

einen Flop zu haben", versicherte er. "Diese Angst macht einen

nämlich klein und mutlos. Und das killt garantiert jeden Elan und

jede Kreativität."



Dass McGregor rund 20 Jahre nach dem Erfolgsstreifen

"Trainspotting" jetzt in "T2 Trainspotting" auf der Kino-Leinwand zu

sehen ist, überrascht ihn selbst. "Ich habe mich jahrelang gegen ein

Sequel ausgesprochen. Doch dann kam mir eines schönen Tages das

Drehbuch zu 'T2 Trainspotting' ins Haus geflattert, und ich war total

davon begeistert - ein echter Hammer!" Dabei war er mit Regisseur

Danny Boyle regelrecht verfeindet. "Wir waren uns lange Jahre

spinnefeind", verriet der 45-Jährige. "Danny und ich haben uns damals

über den Film 'The Beach' total zerstritten." Boyle habe ihm

versprochen, dass er auch in diesem Film die Hauptrolle spielen

würde, die dann aber mit Leonardo DiCaprio besetzt wurde. "Das hat

mich wahnsinnig verletzt." Inzwischen hätten sie sich aber längst

wieder versöhnt.



Privat ist der Schotte ein leidenschaftlicher Motoradfahrer und

interessiert sich neuerdings "seltsamerweise auch für Politik".

Früher habe ihn das total kaltgelassen, vor allem die Parteipolitik



sei ihm ein Graus gewesen. "Aber als in Großbritannien dann die

Brexit-Debatte so richtig hochkochte, habe ich mich schon gründlich

informiert", erzählte er gegenüber 'Business Punk'. "Ich war und bin

natürlich für den Verbleib in der EU. Ab und zu lese ich jetzt sogar

eine Zeitung zum Frühstück, was ich früher auch nie gemacht habe."



McGregor sprach im 'Business Punk'-Interview auch über seine Rolle

als Botschafter für Unicef. "Erst kürzlich habe ich im Nordirak

Flüchtlingslager besucht und danach vor der UN-Versammlung darüber

referiert", berichtete der Hollywood-Star. "Ich sah Leute, die sich

um die Stromversorgung kümmerten, die sanitäre Anlagen installierten,

Schulen einrichteten oder einfach nur frisches Wasser brachten. Diese

selbstlose Art zu helfen, habe ihn tief beeindruckt. "Ich bin froh,

davon als Augenzeuge zu berichten, um wiederum gute Dinge

anzustoßen."







