Aktuelle Krankenhaus-Controlling-Studie von DVKC, Uni Wuppertal und zeb: Controlling in deutschen Krankenhäusern: Benchmarking sehr unterschiedlich genutzt

(ots) - Umfang des Berichtswesens auf gutem Niveau, aber in

Bezug auf differenzierte Ergebnissicht ausbaufähig / Schwerpunktthema

Benchmarking: Umfangreiche, aber sehr heterogene Nutzung /

Reformierung des Entgeltsystems für Psychiatrie und Psychosomatik

stellt Einrichtungen in Zukunft vor große Herausforderungen



Der Deutsche Verein für Krankenhaus-Controlling (DVKC e.V.), der

Lehrstuhl für Controlling der Bergischen Universität Wuppertal sowie

die Strategie- und Managementberatung zeb haben am Mittwoch dieser

Woche (1. Februar) in Berlin die aktuellen Ergebnisse ihrer seit 2011

durchgeführten gemeinsamen Studie zum Controlling in deutschen

Krankenhäusern und Psychiatrien vorgestellt. Dazu wurden wie bereits

in den vergangenen Jahren alle deutschen Akutkrankenhäuser und

Psychiatrien befragt. Insgesamt zeigt diese im sechsten Jahr

durchgeführte Studie erfreuliche Ergebnisse und einen im Durchschnitt

hohen, bei einigen Themen aber weiter entwicklungsfähigen Stand des

Controllings im deutschen Krankenhaussektor.



Fokusthema der aktuellen Befragungsrunde war das Benchmarking. So

nutzen fast 90 Prozent der teilnehmenden Krankenhäuser

standardisierte Kennzahlenvergleiche, um ihre eigenen

Leistungskennzahlen mindestens einmal jährlich mit Benchmarks zu

vergleichen. Weitere sechs Prozent haben dies zumindest schon einmal

getan. Die Studie ergab, dass die Zugehörigkeit zu einem Konzern oder

Verbund einen starken Einfluss auf die Intensität der

Benchmarking-Aktivitäten hat.



Prof. Dr. Nils Crasselt, Lehrstuhlinhaber für Controlling an der

Bergischen Universität Wuppertal, erläutert: "Verbundmitglieder

weisen beim Benchmarking eine höhere Nutzungsintensität auf. Dieses

Ergebnis entspricht den Erwartungen, da die Verbundstrukturen,

insbesondere bei einer abgestimmten betriebswirtschaftlichen

Steuerung, den beteiligten Krankenhäusern auch ohne externe Partner



vielfältige Vergleichsmöglichkeiten eröffnen."



Umfang des Berichtswesens steigt mit Größe der Einrichtungen



Wie schon in den Vorjahren konnte ein erheblicher Einfluss der

Einrichtungsgröße auf das Berichtswesen bestätigt werden: Mit

zunehmender Größe werden mehr Berichte in größerer Häufigkeit

erstellt, obwohl die personelle Ausstattung des Controllings gemessen

an der Gesamtmitarbeiterzahl kontinuierlich sinkt.



"Die neue Studie zeigt, dass in einem überregionalen Verbund

organisierte Krankenhäuser wesentlich häufiger monatliche Berichte

nutzen als die übrigen Häuser. Zwischen Einzelhäusern und Mitgliedern

regionaler Verbünde sind hingegen keine Unterschiede festzustellen.

Durch die verfeinerte Befragung konnte somit erstmals der - durchaus

erwartete - Effekt einer intensiveren, zentralen Steuerung erfasst

werden", so Prof. Dr. Björn Maier, Vorsitzender des DVKC.



Reformierung des Entgeltsystems für Psychiatrie und Psychosomatik

stellen Einrichtungen in Zukunft vor große Herausforderungen



Teil der aktuellen Befragungsrunde waren erneut die Veränderungen

aufgrund der anstehenden Reformierung des Entgeltsystems für

Psychiatrie und Psychosomatik. Aus Sicht der Studienautoren ist

dieser Aspekt besonders relevant, da die Optionsphase der

freiwilligen Einführung des Entgeltsystems Ende des Jahres 2017

ausläuft und ab 2018 eine Abrechnung nach dem neuen Entgeltsystem

verpflichtend sein wird. Insgesamt haben im Jahresverlauf weniger

Häuser optiert als dies nach den Vorjahresergebnissen zu erwarten

war: Mit rund 45 Prozent wendet bislang nur knapp die Hälfte der

Einrichtungen die pauschalisierte Form der Abrechnung an.



"Viele Häuser erwarten immer noch eher gleichbleibende oder

sinkende Erlöse vom neuen Entgeltsystem, trotzdem werden der Reform

inzwischen auch positive Wirkungen zugerechnet. So erwarten die

Einrichtungen vor allem mehr Transparenz durch die notwendigen

Dokumentationen und Auswertungen", erklärt Dr. Christian Heitmann,

Partner und Leiter des Bereichs Health Care bei zeb. "Angesichts der

geringen Optionsquote werden allerdings rund 55 Prozent der Häuser

zukünftig verpflichtend mit einem neuen Preissystem abrechnen, mit

dem sie zuvor keine praktischen Erfahrungen gesammelt haben."



Zur Studie:



Die Krankenhaus-Controlling-Studie zum aktuellen Stand und zu

Entwicklungstendenzen des Controllings im deutschen Krankenhaussektor

wird seit dem Jahr 2011 durch den Deutschen Verein für

Krankenhauscontrolling (DVKC), die Universität Wuppertal und die

internationale Strategie- und Managementberatung zeb erhoben. Die

Studie zählt zu den umfangreichsten Untersuchungen ihrer Art und ist

in Bezug auf Umfang, Struktur und Aufbau der Datenreihe einzigartig.

Die von den verantwortlichen Forschern Prof. Dr. Nils Crasselt, Dr.

Christian Heitmann und Prof. Dr. Björn Maier verfolgten

Untersuchungsziele sind sowohl für Praktiker in den Krankenhäusern

und Psychiatrien als auch für Wissenschaftler und Strategen in der

Gesundheitswirtschaft von hohem Interesse.



Zu den Autoren der Studie:



Prof. Dr. Nils Crasselt



Nils Crasselt studierte Betriebswirtschaftslehre an der

Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Nach dem Abschluss zum

Diplom-Kaufmann war er von 19997 bis 2008 als Wissenschaftlicher

Mitarbeiter am Lehrstuhl für Internationale Unternehmensrechnung der

Ruhr-Universität Bochum tätig. 2002 promovierte er mit einer Arbeit

zum Thema "Wertorientierte Managemententlohnung, Unternehmensrechnung

und Investitionssteuerung". Sein kumulatives, aus sieben

Einzelschriften bestehendes Habilitationsprojekt schloss er 2008 ab.

Seit dem Wintersemester 2008/2009 ist er Inhaber des Lehrstuhls für

Controlling an der Schumpeter School of Business and Economics der

Bergischen Universität Wuppertal. Zu den Schwerpunkten seiner

Forschung zählt u. a. das Controlling im Krankenhaussektor.



Dr. Christian Heitmann



Christian Heitmann studierte Wirtschaftsinformatik an der

Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. 2002 begann er seine

Tätigkeit bei der internationalen Strategie- und Managementberatung

zeb. Seit 2009 leitet er dort den Bereich Health Care und

verantwortet als Partner die gesamten Aktivitäten von zeb in dieser

Branche. Mit fast 1.000 Mitarbeitern berät zeb partnerschaftlich

Krankenhäuser und Krankenhausträger sowie weitere Unternehmen der

Gesundheits- und Sozialwirtschaft. Schwerpunktthemen bilden hierbei

die Krankenhaussteuerung und das Berichtswesen, die

Investitionsfinanzierung, das ganzheitliche Risikomanagement, die

Umsetzung des Psychatrieentgelt-Gesetzes sowie Krankenhausfusionen.



Prof. Dr. Björn Maier



Björn Maier studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität

Mannheim, insbesondere öffentliche BWL und Krankenhausmanagement.

Nach dem Abschluss zum Diplom-Kaufman war er von 1999 bis 2001 als

wissenschaftlicher Mitarbeiter am Seminar für Allgemeine BWL,

insbesondere Operations Research an der Universität Köln (Prof. Dr.

Dr. Günter Beuermann) tätig und promivierte 2001 in einem

DFG-Sonderforschungsbereich. Von 2004 bis 2008 begleitete er - im

Rahmen einer Forschungsstelle an der Justus-Liebig Universität Gießen

- das Benchmarking der gesetzlichen Unfallversicherungsträger (DGUV).

Seit 2008 ist er Studiendekan an der Dualen Hochschule

Baden-Württemberg Mannheim im Bereich Gesundheitswirtschaft. Er ist

Vorstandsvorsitzender des Deutschen Vereins für

Krankenhaus-Controlling e.V. (DVKC).







