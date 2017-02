Das gewisse Etwas: „Die Marke bin ich“

FOM Dozent spricht über Selbstmarketing

(firmenpresse) - Bremen, 1. Februar 2017. Smalltalk, Präsentation oder Bewerbung: Fachkompetenz und Arbeitsleistung ebnen zwar den Weg zu beruflichem Erfolg, allerdings darf das gewisse Etwas nicht fehlen. FOM Dozent Rolf Siepmann verrät am 8. Februar im Hochschulzentrum an der Linzer Straße, wie sich Arbeitnehmer ins rechte Licht rücken können.



Wer sich auf dem Arbeitsmarkt gegen die Konkurrenz behaupten möchte, muss über eine geschickte Selbstvermarkung verfügen. Der Marketingberater geht in seinem Vortrag nicht nur auf Notwendigkeiten und Möglichkeiten des Selbstmarketings ein, sondern er erklärt auch, wie sein Prinzip „Die Marke bin ich“ funktioniert. Siepmann war viele Jahre als Personaldirektor und Marketingleiter des Coca-Cola-Konzerns tätig.



Kompakt:

„Selbstmarketing“: 8. Februar 2017 ab 18 Uhr

FOM Hochschulzentrum, Linzer Straße 7, 28359 Bremen.



Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldungen bitte unter studienberatung(at)fom.de.





Mit mehr als 42.000 Studierenden ist die FOM die größte private Hochschule Deutschlands. Sie bietet Berufstätigen und Auszubildenden an bundesweit 29 Hochschulzentren die Möglichkeit, berufsbegleitend praxisorientierte Bachelor- und Masterstudiengänge aus den Bereichen Wirtschaftswissenschaften, Gesundheit & Soziales, IT-Management sowie Ingenieurwesen zu absolvieren. Die Studienabschlüsse sind staatlich und international anerkannt. Getragen wird die FOM von der gemeinnützigen Stiftung BildungsCentrum der Wirtschaft mit Sitz in Essen. Die Hochschule ist vom Wissenschaftsrat akkreditiert und hat von der FIBAA Anfang 2012 das Gütesiegel der Systemakkreditierung verliehen bekommen – als erste private Hochschule Deutschlands. Weitere Informationen: www.fom.de.



