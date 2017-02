Brückenbauerin zwischen unterschiedlichen Kulturen: Studierende als Forschungsassistentin in Mexiko

(ots) - Katharina Arriens, Studierende der

Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Fresenius in Berlin, bewarb

sich erfolgreich für ein Forschungsprojekt in Mexiko. Es unterstützt

junge Studierende vor Ort professionell im Bereich Entrepreneurship.



Auslandserfahrung steht für viele Studierende ganz oben auf der

Agenda. Auch für Arbeitgeber ist das Thema von besonderer Bedeutung.

Interkulturelle Kompetenz zählt schließlich zu den

Schlüsselqualifikationen in Lebensläufen. Katharina Arriens, hat früh

begonnen, Erfahrungen im Ausland zu sammeln: Bereits mit 16 Jahren

verbrachte sie ein Auslandsschuljahr in Mexiko und spricht seitdem

fließend Spanisch. Besonders faszinierend fand sie deshalb ihre

Vorlesung zum Thema Interkulturelles Management bei Dr. Kim Bischoff,

Studiengangsleiterin für International Business Management und

International Business Psychology an der Hochschule Fresenius in

Berlin. Sie vermittelt Studierenden das erforderliche Know-how für

die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Kulturen. Kim Bischoff ist

Expertin auf diesem Gebiet. Seit 15 Jahren koordiniert sie

internationale Entrepreneurship-Trainingsprojekte, die an

verschiedenen Bildungseinrichtungen in acht Ländern implementiert

wurden, u.a. in Uganda, Kenia, Tansania, Mexiko und auf den

Philippinen. Eines der Trainingsprojekte ist das STEP-Projekt

(Student Training for Entrepreneurial Promotion). Hauptziel des

Projektes ist es, ein Entrepreneurship-Training für

Universitätsstudenten und Schüler der Secondary School nachhaltig zu

entwickeln, umzusetzen und zu bewerten. Ergebnisse der

wissenschaftlich durchgeführten Evaluationen zeigen, dass STEP einen

positiven Effekt auf das unternehmerische Handeln und die

Start-up-Rate von Trainingsteilnehmern sowie auf die Schaffung von

Arbeitsplätzen im Allgemeinen hat.



Katharina Arriens begeisterte sich für das Forschungsvorhaben STEP



und bewarb sich spontan mit einem leidenschaftlichen

Motivationsschreiben als Forschungsassistentin für das bevorstehende

Projekt in Mexiko.



"Ich habe meinen ganzen Mut zusammengenommen und mich beworben.

Schließlich habe ich in den vergangenen Semestern eine hervorragende

Ausbildung genossen und weiß genau, welche Schwierigkeiten in der

kulturübergreifenden Zusammenarbeit auftreten können und kann deshalb

entsprechend reflektiert an dieses Projekt herantreten. Zudem verfüge

ich über ausreichend methodisches Wissen, um mich optimal in das

Projekt einzubringen."



Arriens war erfolgreich und unterstützte STEP von Juli bis

September 2016 in Mexiko. Dort betreute sie den Trainingsstart und

dessen Evaluation an zwei Standorten. Für die junge Studierende eine

Zeit der täglichen Herausforderungen: "Ich habe mich in meiner Rolle

als Brückenbauerin zwischen Studierenden, Dozenten und auch der

Einheimischen vor Ort sehr wohl gefühlt. Zu erfahren, was junge

Menschen sich für ihr Land wünschen und wozu sie bereit wären, damit

sich etwas verändert, war für mich etwas ganz Besonderes." Seit ihrer

Rückkehr konnte sie bereits viele ihrer Kommilitonen für das Thema

begeistern. Für Studierende besteht jederzeit die Möglichkeit, an den

internationalen Projekten mitzuarbeiten, z.B. im Rahmen eines

Forschungspraktikums oder der Bachelor- und Masterarbeiten.



Kurse Motivationsschreiben an der Hochschule Fresenius:



Regelmäßig werden für Interessierte kostenlose Kurse zur

Anfertigung von Motivationsschreiben an der Hochschule Fresenius

angeboten. Mehr zu diesem Thema finden Sie hier.



Über die Hochschule Fresenius



Die Hochschule Fresenius mit ihren Standorten in Frankfurt am

Main, Hamburg, Idstein, Köln, München und den Studienzentren in

Berlin, Düsseldorf und New York ist mit knapp 12.000 Studierenden die

größte private Präsenzhochschule in Deutschland. Sie blickt auf eine

mehr als 168-jährige Tradition zurück. 1848 gründete Carl Remigius

Fresenius in Wiesbaden das "Chemische Laboratorium Fresenius", das

sich von Beginn an sowohl der Laborpraxis als auch der Ausbildung

widmete. Seit 1971 ist die Hochschule staatlich anerkannt. Sie

verfügt über ein sehr breites, vielfältiges Fächerangebot und bietet

in den Fachbereichen Chemie & Biologie, Design, Gesundheit &

Soziales, onlineplus sowie Wirtschaft & Medien Bachelor- und

Masterprogramme in Vollzeit sowie berufsbegleitende und

ausbildungsbegleitende (duale) Studiengänge an. Die Hochschule

Fresenius ist vom Wissenschaftsrat institutionell akkreditiert. Bei

der Erstakkreditierung 2010 wurden insbesondere ihr "breites und

innovatives Angebot an Bachelor- und Master-Studiengängen", "ihre

Internationalität" sowie ihr "überzeugend gestalteter Praxisbezug"

vom Wissenschaftsrat gewürdigt. Im April 2016 hat der

Wissenschaftsrat die Hochschule Fresenius für weitere fünf Jahre

reakkreditiert.



