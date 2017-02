versicherungsberatercheck.de

Neue Bewertungsplattform für Versicherungsberater

versicherungsberatercheck

(firmenpresse) - Köln, 01. Februar 2017 - Am heutigen Tag hat die Website www.versicherungsberatercheck.de ihre Vollversion erreicht. Das neue Internetportal soll neutrale Bewertungsplattform für Endkunden und potentes Marketingtool für die Vermittlerschaft gleichermaßen sein. Wie genau das funktionieren kann, erläutern Ihnen die nachfolgenden Zeilen.

Durch das Thema Digitalisierung sehen sich zahlreiche Außendienstler in ihrer Existenz bedroht, wenn immer mehr Unternehmen angeblichen Kundenservice durch künstliche Intelligenz und Roboter-Berater versprechen. Die vbc Gesellschaft für Qualität im Versicherungsvertrieb mbH ist sich jedoch sicher: Den menschlichen Berater kann und wird eine Maschine nicht ersetzen! Denn hier geht es neben der reinen technischen Möglichkeit der Beratung auch um Vertrauen und um Qualifikation.

Wir wollen erreichen, dass sich diejenigen Berater, die im Sinne Ihres Kunden tätig sind und sich stetig weiterbilden, durch positive Kundenbewertungen zusätzliches Geschäft generieren können. Darin wollen wir den gesammelten Außendienst aus Maklerschaft und Ausschließlichkeit unterstützen, indem wir mit unserer Website eine stark beworbene Plattform schaffen, auf der sich Endkunden neutral informieren und Versicherungsvermittler durch ihre Qualifikationen und ihre thematischen Schwerpunkte profilieren können.

In unserem Portal haben Vermittler die Möglichkeit, ihre Abschlüsse und Zertifikate detailliert für potentielle Kunden aufzulisten und so ihr Engagement in Sachen Weiterbildung zu belegen. Auch ist es auf unserer Website möglich, mehrere Fachgebiete zu klassifizieren, in denen man sich besonders gut auskennt. So können Kunden bei uns z.B. speziell nach einem Berater suchen, der sich auf betriebliche Altersvorsorge oder Gewerbeversicherungen fokussiert hat.

Während bei zahlreichen Konkurrenzenprodukten die Kosten für qualifizierte Kundenkontakte (Leads) oft schwer kalkulierbar und/oder sehr teuer sind, setzt versicherungsberatercheck auf einen einzigen Jahresbeitrag, der alle Leistungen mit einbezieht. Jedweder über die Website vermittelte Kontakt ist im Preis des Jahresbeitrags inkludiert, wodurch der Vermittler im Premium-Profil 600 Euro netto bezahlt. Für den Preis von sechs bis drei Leads erhält der Vermittler somit ein Jahr lang alle Vorzüge der Website und kann sich mit seinen Fähigkeiten und Kompetenzen maximal präsentieren.

Wir sind uns sicher, dass eine starke Online-Präsenz für den Vermittler von morgen unabdingbar sein wird, um auch in fünf oder zehn Jahren eine jüngere Zielgruppe noch effektiv zu erreichen. Deshalb arbeiten wir mit unserem Internetportal darauf hin, für die qualifizierte Beratung in Deutschland ein solides Standbein und Marketingtool zu etablieren.

Mehr dazu: www.versicherungsberatercheck.de.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://https://www.versicherungsberatercheck.de/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Website www.versicherungsberatercheck.de wird betrieben von der vbc Gesellschaft für Qualität im Versicherungsvertrieb mbH mit Sitz in Köln. Wir verfolgen mit der Website eine zweigleisige Strategie: Zum einen sehen wir uns als Marketingtool für diejenigen Versicherungsvermittler, denen eine qualifizierte Beratung und Betreuung ihrer Kunden am Herzen liegt. Zum anderen sollen eben jene Berater durch ihre Kunden und Interessenten bei uns bewertet und gefunden werden. Wir sind eine neutrale Bewertungsplattform und ein potentes Marketingtool in einem - und damit einzigartig auf dem deutschen Versicherungsmarkt.

Dies ist eine Pressemitteilung von

vbc Gesellschaft für Qualität im Versicherungsvertrieb mbH

PresseKontakt / Agentur:

vbc Gesellschaft für Qualität im Versicherungsvertrieb mbH

Sebastian Heithoff

Kaiser-Wilhelm-Ring 27-29

50672 Köln

info(at)versicherungsberatercheck.de

0221 / 98 65 57 90

https://www.versicherungsberatercheck.de/



Datum: 01.02.2017 - 12:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1450927

Anzahl Zeichen: 3103

Kontakt-Informationen:

Firma: vbc Gesellschaft für Qualität im Versicherungsvertrieb mbH

Ansprechpartner: Sebastian Heithoff

Stadt: Köln

Telefon: 0221 / 98 65 57 90





Diese Pressemitteilung wurde bisher 95 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung