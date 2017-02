Diese Runde mit Ben Schulz in der Unternehmer Academy

(firmenpresse) - Früher oder später wird jeder Unternehmer damit konfrontiert, sich darüber Gedanken machen zu müssen, wie er sich nach außen präsentieren möchte. "Wenn Sie es nicht tun, tut es jemand anderes", sagt Benjamin Schulz, Sparringspartner und Troubleshooter im Personal Branding, der im nächsten Modul der Unternehmer Academy am 10. Februar 2017 das Thema für Unternehmer und solche, die es noch werden möchten, durchleuchtet.

"Als Unternehmer kommt man um Personal Branding nicht herum", weiß Schulz, der jeden Tag mit Menschen arbeitet, die mit ihrem Gesicht, ihrem Namen oder ihrer Profession Geld verdienen wollen. "Letztendlich geht es nämlich um nichts anderes, als im Kopf der Menschen hängenzubleiben. Und das gelingt nur demjenigen, der authentisch rüberkommt und durch seine Persönlichkeit überzeugt."

In seinem Modul-Teil in der Unternehmer Academy, der am 10. Februar um 9:30 Uhr startet, erfahren die Teilnehmer, wie sie ihre Einzigartigkeit im Markt herausstechen lassen und sich damit vom Wettbewerb abheben können. "Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht. Da geht es um viel mehr, als tolle Produkte oder gute Ideen zu haben", erklärt der Marketing-Experte weiter.

Im Anschluss geht es um 16 Uhr weiter mit Marken- und Internetrecht mit Wirtschaftsjurist Johnny Chocholaty mit dem Thema "Rechtssicherheit ist machbar". Im zweiten Modul des Blocks am 11. Februar geht es um Grundlagen für Unternehmer mit Unternehmer Academy Mitgründer Thomas Göller und "Die Geheimwaffe für Neukundengewinnung" mit Andre Schneider, dem Spezialisten für hirngerechte Kundengewinnung.

Die Unternehmer Academy bietet als Kooperation der Göller Mentoring GmbH und der werdewelt GmbH alles, was man als selbstständiger Unternehmer braucht, um ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Hier stehet nicht nur Wissensvermittlung zu grundlegenden Unternehmerthemen wie Positionierung, Vertrieb, Internet, Führung oder Recht, um nur eine kleine Auswahl zu nennen - in der Akademie bekommen Unternehmer und alle, die es werden wollen, auch Begleitung für ihren unternehmerischen Alltag.

Die Unternehmer Academy ist die erste Einrichtung für angehende und aktive All-in-One-Unternehmer, die sich mehr als bloß professionelles und bewährtes Know-how für Ihre Karriere wünschen. Die Dozenten der Academy stehen den Teilnehmern sowohl auf der theoretischen Ebene als auch im Unternehmeralltag zur Seite.



Hinter dem Projekt stehen zwei Initiatoren: Thomas Göller, der als Management-Coach und Mentor bereits mehr als 1.000 Solopreneurs eine erfolgreiche unternehmerische Existenz ermöglicht hat, und Benjamin Schulz, der als Geschäftsführer der Marketing- und Personal Branding-Agentur werdewelt dafür sorgt, dass sich die Teilnehmer von Anfang an gut positionieren. Unterstützt werden die beiden durch ein Team von Dozenten, die ebenfalls eine breite Palette an Erfahrungen aus der Unternehmensgründung und -führung mitbringen.

