(firmenpresse) - Rottweil, 21. September 2016. ASSTEC mit Firmensitz in Rottweil hat eine neue flexible Montageplattform für die ergonomische Positionierung von Bauteilen entwickelt. Höhenverstellung Die Höhenverstellung erfolgt über elektrische Teleskophubsäulen. Durch betätigen des Handschalters lässt sich über die Auf- bzw. Ab-Taste die Hubsäule(n) aus- bzw. einfahren. Die Hubsäulen bietet ASSTEC wahlweise mit einer Druckkraft von 160kg oder 320kg pro Hubsäule an. Durch die Kaskadierung sind bis zu 12 Hubsäulen synchron steuerbar. Verfügbar sind Standardhübe von 350mm bis 500mm im 50mm Raster, so dass für jede Bauteilgröße die passende Konstellation realisiert werden kann. Neigungsverstellung



Die Neigungsverstellung erfolgt analog zur Höhenverstellung elektrisch auf Tastendruck mit einer oder mehreren Teleskophubsäulen. Je nach vorhandenem Bauteilegewicht genügt eine Teleskophubsäule oder im Synchronbetrieb mehrere Hubsäulen. Der Schwenkbereich ist stufenlos zwischen 0° und 90° möglich. Sollte nur ein gewisser Schwenkbereich gewünscht werden, lässt sich dies - wie auch bei der Höhenverstellung - individuell parametrisieren. Drehverstellung Der Drehteller lässt sich ebenfalls elektromotorisch über einen Bedientaster verstellen. Jede Position ist neben Links- oder Rechtsdrehung möglich.



Auf dem Drehteller ist ein Gewindebohrbild mit M8-Gewinden eingebracht um die Bauteilfixierung kraft- und/oder formschlüssig auszuführen. Zur Bauteilefixierung können Anschlagstifte in Kombination mit Exzenterspannhebel, Spann-Pratzen o.ä. eingesetzt werden. Mit der flexiblen Montageplattform werden durch verbesserte ErgonomieBedingungen die Werker entlastet und die Arbeitszufriedenheit maximiert. Die Qualität in Produkt und Prozess steigt und die Arbeitseffektivität wird erhöht.







