CeBIT: ERP-Beratung zur digitalen Transformation

(firmenpresse) - ERP-Software bildet das Rückgrat der digitalen Transformation. Auf der CeBIT 2017 stellt die MQ result consulting AG neue Wege vor, wie Unternehmen Digitalisierungsstrategien und Industrie 4.0 Initiativen erfolgreich mit der Auswahl und Einführung von ERP-Systemen verbinden. Im ERP-Park in Halle 5, Stand D16 stellen die anbieterneutralen Berater eine zielführende Methodik vor, erläutern Zusammenhänge und diskutieren die Vor- und Nachteile verschiedener Einführungsstrategien.

Industrie 4.0 Initiativen und andere Projekte zur digitalen Transformation von Geschäftsprozessen dürfen nicht in Teilbereichen stecken bleiben. Ihre Wirksamkeit erreichen sie erst im Zusammenhang durchgängig digitaler Prozesse. Als Integrationsplattform für die Industrie 4.0 und Rückgrat der Digitalisierung kommt dafür dem ERP-System entscheidende Bedeutung zu. Laut der Bitkom-Studie "Die Zukunft von ERP im Kontext von Industrie 4.0" planen rund 21 % der Unternehmen in Deutschland die Einführung einer Lösung zum Enterprise Ressource Planning. Wie lassen sich diese Einführungsprojekte erfolgreich mit der digitalen Transformation von Geschäftsprozessen verbinden?

Laut VDMA IT-Report 2016 verfügen rund 26% der befragten Industrieunternehmen dafür nicht über eine gültige Digitalisierungsstrategie. Diese Unternehmen wollen die MQ-Experten unterstützen: "Gemeinsam mit der Unternehmensführung und den beteiligten Bereichen erarbeiten wir eine tragfähige IT-Strategie nach den strategischen und operativen Zielen eines Unternehmens", sagt Arndt Laudien, Vorstand der MQ result consulting AG. "Anschließend unterstützen wir bei der Auswahl und Einführung der benötigten Software." Doch auch nach der erfolgreichen Auswahl lassen die Experten die Anwender nicht allein. Sie begleiten ihre Kunden in Vertragsverhandlungen mit den ERP-Anbietern und vermitteln IT-rechtliche Beratung, um für sichere Verträge und faire Bedingungen zu sorgen.

Weitere Unterstützung geben die MQ-Experten bei der ERP-Einführung. Sie identifizieren gemeinsam mit ihren Kunden die geeigneten Projektmitarbeiter im Unternehmen, unterstützen die IT-Verantwortlichen in der Projektleitung und stellen realistische Roadmaps für den Ablauf des Projektes auf. Anhand der sorgfältigen Kontrolle von Meilensteinergebnissen lassen sich Fortschritte und Planabweichungen erkennen. Mit einer bewährten Methodik treiben sie das Einführungsprojekt rasch und sicher voran und erreichen oft eine Punktlandung bei Projektzeit und Kosten. Konfliktsituationen zwischen Anbieter und Anwender lassen sich von einem neutralen Berater leichter entschärfen, um das Projekt mit guten Ergebnissen abzuschließen.

Ein besonderes Augenmerk richten die Berater auf die Erreichung der zuvor identifizierten strategischen Ziele. In welchen Bereichen hat die ERP-Einführung zur Verbesserung von Produktivität, Effizienz, Prozesssicherheit und Transparenz geführt? Wo gibt es noch Verbesserungspotenzial? Auf diese Weise führen die von MQ result consulting begleiteten Projekte zu organisatorischen und wirtschaftlichen Erfolgen.

Mehr dazu erfahren Interessenten auf der CeBIT 2017 im ERP-Park in Halle 5. An Stand D16 geben die MQ-Experten Einblick in die Vorgehensweise und die Werkzeuge für ERP-Auswahl- und ERP-Einführungsprojekte in Zeiten der Digitalisierung.

Die MQ result consulting AG berät seit 2002 mittelständische Unternehmen bei der Auswahl, Einführung und Optimierung von Business Software - unabhängig von den ERP-Anbietern. Eine professionell ausgereifte Methodik führt von der Analyse über die Konzeption und Umsetzung zu positiven Ergebnissen für das gesamte Unternehmen: Anwender berichten über effizientere Prozesse, geringere Kosten und sicheres IT-Management. Mit Niederlassungen in Konstanz, Tübingen, Karlsruhe, Dortmund, Hamburg, München, Darmstadt, Berlin und Freiburg sorgen die unternehmerisch agierenden Experten für Kundennähe. Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.mqresult.de.

