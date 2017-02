Dream Team von BALLY WULFF lässt die Herzen von Fans der Wild-Symbole höher schlagen

Tolle Grafiken, schöne Animationen und ein charmantes Setting im Stil der 20er Jahre bilden die Basis des Spiels des Monats für den Februar 2017. Bewusst möchten die kreativen Berliner Dream Team in den Mittelpunkt ihrer Spielekommunikation stellen – ein trickreiches, spannendes Spiel mit der Option auf zwei ganz unterschiedliche Wild-Features. Ein Spiel, das Potential hat, zum Kult-Spiel zu werden.

Dream Team von BALLY WULFF ist Spiel des Monats Februar

(firmenpresse) - Neben Innovationen und kreativen Ansätzen, bringt BALLY WULFF regelmäßig Spiele auf den Markt, die die unterschiedlichsten Zielgruppen begeistern und – wie im Fall von Dream Team - Fans der 5 x 4 Walzenformate überzeugen. Diese können zu jeder Zeit zwischen 20 oder 40 Gewinnlinien wählen und dem Spiel je nach individuellem Gusto eine ganz persönliche Note verleihen.



Dream Team ist ein optischer und akustischer Genuss und trifft mit seinen Wilds und der Option auf die beliebten Vollbilder genau den Nerv der Zeit. Dabei nimmt das Spiel den Spielgast mit in die wundervolle Welt des Varietés der 20er Jahre. Hier treffen bekannte Figuren wie der weiße Hase, ein Tiger, Karten und Würfel auf den Magier und seine zauberhafte Assistentin Amelie, die aufregende Wilds und imposante Vollbilder wahr werden lässt, wenn sie sich in einer Ganzkörperansicht senkrecht über vier Walzenfelder erstreckt. Grafisch toll umgesetzt ist Amelie damit der absolute Eye-Catcher des Spiels.



Die Kristallkugel sorgt als Scatter für magische Momente und bringt damit ordentlichen Spielspaß: Denn mit etwas Glück winken 10 Freispiele und die Magic Wilds, die sich waagrecht über mehrere Walzen erstrecken können. Verantwortlich hierfür ist der Magier, der mit seinem Zauberstab alle links liegenden Walzensymbole bis zur zweiten Walze verwandeln kann. Nach und nach verzaubert er so alle Symbole und füllt die virtuelle Spielfläche bis zur goldenen Linie mit den beliebten Wild-Symbolen. Hierdurch lässt er kostbare Bilder entstehen, die die Herzen der Spielgäste höher schlagen lassen werden.



Dream Team unterhält als eines der Spiele im neuen ACTION STAR YOUR GAMES sein Publikum bestens und setzt die magischen 20er Jahre thematisch gekonnt in Szene. Ungewöhnlich sind dabei die beiden unterschiedlichen Wild-Symbole, die als Assistentin Amelie und als Magier für ordentlich Dynamik und Spannung im Spiel sorgen. Denn erscheinen beide Symbole gemeinsam, ergänzt sich das Duo perfekt. Damit ist Dream Team ein absolut starkes Spiel, das schnell seine Fans finden wird!





BALLY WULFF Games & Entertainment GmbH ist ein führendes deutsches Unternehmen im Segment der Unterhaltungselektronik und vereint die Bereiche Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Geldspielgeräten. Der Absatz der Produkte fokussiert sich auf den deutschen Markt, aber auch auf das Exportgeschäft mit den Schwerpunkten Spanien und Italien. Zum Produktportfolio des Berliner Traditionsunternehmens zählen modernste Geldspielgeräte, die durch ihre zeitgemäße Optik, HD-Animation, Touchscreen und eine faszinierende Spielqualität überzeugen. Die Kernkompetenz liegt in der Entwicklung unterhaltsamer, kreativer Spielesoftware, die ihren Einsatz in gewerblichen Spielstätten, der Gastronomie aber auch bei lizensierten Onlineanbietern findet. BALLY WULFF bietet für die individuellen Bedürfnisse der verschiedenen Zielgruppen in den unterschiedlichen Segmenten jeweils das passende Produkt. Somit ist das Unternehmen eine wichtige Größe innerhalb der Freizeitbranche – selbstverständlich unter Beachtung eines umfangreichen, kontrollierten Spielerschutzes. Bereits 1950 gegründet, gehört BALLY WULFF seit 2007 zur westfälischen SCHMIDT Gruppe. Das Unternehmen verfügt bundesweit über 12 Kundencenter und beschäftigt rund 280 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

