Generali startet Kooperation mit Nest Labs im Bereich Smart Home-Technologien (FOTO)

Generali startet Kooperation mit Nest Labs im Bereich Smart Home-Technologien

- Neue Partnerschaft untermauert Führungsrolle der Generali für

innovative Smart Insurance-Lösungen



- Start der Kooperation in Deutschland mit

Generali-Direktversicherer CosmosDirekt



- Kombination aus Hausratversicherung und Smart Home-Technik Nest

Protect für aktiven Schutz gegen Brandschäden



Die Generali Gruppe baut ihre führende Position bei der Nutzung

digitaler Technologien im Versicherungsgeschäft weiter aus. Die

Generali wird zukünftig mit der Alphabet-Tochter Nest Labs

kooperieren. Ziel ist eine Zusammenarbeit bei der Nutzung und

Entwicklung von intelligenten Smart Home-Technologien zum Schutz von

Haus und Wohnung. Die Partnerschaft startet in Deutschland, wo die

Generali-Tochter CosmosDirekt, Deutschlands führender

Direktversicherer, Hausratversicherungen mit Nest Protect von Nest

Labs kombinieren wird.



Giovanni Liverani, Vorstandsvorsitzender der Generali Deutschland

AG, erklärt: "Mit unserer Smart Insurance-Offensive erfindet die

Generali Gruppe in Deutschland Versicherungen neu! Die Kooperation

mit einem der weltweit innovativsten Unternehmen ist ein weiterer

Meilenstein der Entwicklung unserer Generali Domocity Angebote. Unser

Ziel als Vorreiter in Smart Insurance ist es, unseren Kunden mit

innovativen Lösungen ein verlässlicher Partner in allen

Lebensbereichen zu sein - insbesondere auch präventiv - und dank

neuester Technologien den Schutz und die Lebensqualität weiter zu

erhöhen."



Mit der Kooperation werden CosmosDirekt-Kunden schon ab Ende

Februar 2017 die innovative Technologie von Nest Protect in Haus und

Wohnung nutzen können. Nest Protect löst nicht nur bei

Rauchentwicklung einen automatischen Alarm aus, sondern gibt ihn dank

Internetfähigkeit und Verbindungsaufnahme per App auch an das

Smartphone bzw. Tablett des Kunden weiter. So haben Kunden die



Möglichkeit, Haus und Wohnung auch bei Abwesenheit zu kontrollieren

und bei Feueralarm schnell zu handeln. Als Bonus werden

CosmosDirekt-Kunden bei Abschluss einer Hausratversicherung einen

Rabatt von 50 Prozent beim Erwerb von Nest Protect erhalten können.



GENERALI IN DEUTSCHLAND



Die Generali in Deutschland ist mit rund 17,8 Mrd. EUR

Beitragseinnahmen und mehr als 13,5 Millionen Kunden der zweitgrößte

Erstversicherungskonzern auf dem deutschen Markt. Zum deutschen Teil

der Generali gehören die Generali Versicherungen, AachenMünchener,

CosmosDirekt, Central Krankenversicherung, Advocard

Rechtsschutzversicherung, Deutsche Bausparkasse Badenia und Dialog.



NEST



Nest hat sich zum Ziel gesetzt, ein intelligentes Zuhause zu

schaffen - ein Zuhause, das auf seine Bewohner und die unmittelbare

Umgebung aufpasst. Das Unternehmen konzentriert sich auf einfache,

ästhetisch ansprechende und nützliche Hardware, Software und Dienste.

Nest Learning Thermostat[TM] und die Energiedienste von Nest sorgen

dafür, dass zu Hause immer angenehme Temperaturen herrschen, und

helfen gleichzeitig beim Energiesparen. Der Rauch- und

Kohlenmonoxidmelder Nest Protect[TM] schützt die Bewohner. Mit Nest

Safety Rewards lässt sich bei teilnehmenden Hausversicherern sparen.

Und Nest Cam[TM] behält alles Wichtige innerhalb und außerhalb des

Zuhauses im Blick. Weitere Informationen unter www.nest.com







Original-Content von: Generali Deutschland AG, übermittelt durch news aktuell



