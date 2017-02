VON POLL IMMOBILIEN Ansbach vermarktet Neubauprojekt in Lehrberg

(firmenpresse) - Frankfurt am Main/Ansbach, 1. Februar 2017. VON POLL IMMOBILIEN Ansbach vermittelt ab sofort den Verkauf von neun entstehenden Stadthäusern in der Nelkenstraße 20 im nahen Lehrberg. Sie liegen in gesuchter Lage im gewachsenen Ortskern. Bauträger ist die Fenzl-Wohnbau GmbH aus Bayreuth. Der geplante Wohnpark umfasst sechs Doppelhaushälften sowie drei Reihenhäuser. Sie werden errichtet auf Grundstücken von rund 170 bis 310 Quadratmetern Größe, je nach Lage im Ensemble. Die Domizile selbst verfügen über eine Wohnfläche von je rund 130 Quadratmetern, verteilt über drei Etagen. Alle Einheiten werden gemäß energieeffizienter Richtlinien nach der Energieeinsparverordnung 2016 errichtet und halten sich zudem an die Vorgaben des Standards „Effizienzhaus 70“. So verfügen sie über Solaranlagen zur Unterstützung der Warmwasserbereitung, alle beheizten Wohn- und Kellerräume sind mit einer kontrollierten Wohnraumbe- und entlüftung mit Wärmerückgewinnung ausgestattet. Dadurch wird der Verbrauch fossiler Energieträger reduziert. Die Fenster sind dreifachverglast.



Alle Stadthäuser bieten hochwertigen, zeitgemäßen Wohnkomfort. Jedes umfasst vier lichtdurchflutete Zimmer, dank großzügiger Glasflächen und teils bodentiefer Fensterelemente. Im Erdgeschoss befindet sich unter anderem der geräumige Wohn- und Essbereich mit offener Küche. Von hier aus hat man direkten Zugang zur Sonnenterrasse mit Südwestausrichtung und zum Garten. Neben einem großzügigen Bad und zwei weiteren Räumen im Obergeschoss befindet sich im Dachgeschoss noch ein Studio mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten.



Der Kaufpreis pro Wohnung liegt zwischen 269.900 und 299.000 Euro. Ein Frei- oder Garagenplatz für das Auto kann zusätzlich erworben werden. Die ersten Einheiten sollen Ende des Jahres 2017 bezugsfertig sein. Der Ansprechpartner bei VON POLL IMMOBILIEN Ansbach, Geschäftsstellenleiter Florian Wittmann, steht Interessenten unter Telefon 0981-97 22 432 0 oder per E-Mail ansbach(at)von-poll.com gerne zur Verfügung.







Kontakt VON POLL IMMOBILIEN Ansbach:



Florian Wittmann

Geschäftsstellenleiter

Karlsstraße 9

D-91522 Ansbach

Telefon: +49 (0)981-97 22 432 0

Mobil: +49 (0)171 34 75 922

E-Mail: ansbach(at)von-poll.com

www.von-poll.com/ansbach





Über die von Poll Immobilien GmbH

Die von Poll Immobilien GmbH hat ihren Hauptsitz in Frankfurt am Main. Der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit liegt in der Vermittlung von wertbeständigen Immobilien in bevorzugten Wohn- und Geschäftslagen. Die Geschäftsleitung des Unternehmens bilden Beata von Poll, Daniel Ritter und Sassan Hilgendorf. Mit mehr als 250 Shops und über 1.000 Mitarbeitern ist VON POLL IMMOBILIEN, wozu auch die Sparte VON POLL COMMERCIAL gehört, in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Spanien, Kroatien, den Niederlanden, Luxemburg sowie Portugal vertreten und damit eines der größten Maklerunternehmen Europas. Durch eine konsequente Expansionsstrategie befindet sich das Unternehmen weiter auf Wachstumskurs.



Der Capital Makler Kompass zeichnete VON POLL IMMOBILIEN im Oktoberheft 2016 mit Bestnoten aus. Im bundesweiten Vergleich der Maklerleistungen in 50 Städten erzielte das Unternehmen mit 30 Fünf-Sterne-Bewertungen wie im Vorjahr die Spitzenposition.



von Poll Immobilien GmbH

Pressekontakt von Poll Immobilien GmbH:



Angela Oelschlägel

Leiterin Public Relations

Feldbergstraße 35

D-60323 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0)69-26 91 57-601

Mobil: +49 (0)173-36 82 363

E-Mail: angela.oelschlaegel(at)von-poll.com

www.von-poll.com



Firma: von Poll Immobilien GmbH

Ansprechpartner: Frau Angela Oelschlägel

Stadt: Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0)69-26 91 57-601



