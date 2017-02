Touchdown! American Football mit voller WLAN-Power auf Smart TV, Tablet und Smartphone streamen

Superschnelles WLAN mit den dLANPowerline-Adaptern von devolo.

(firmenpresse) - In der Nacht vom 05. auf den 06. Februar ist es endlich wieder soweit: Das American Football Mega-Event wird zum 51. Mal live ausgetragen. Fans freuen sich auf ein atemberaubendes Sportereignis, eine unfassbar aufwendige Halbzeitshow und spektakulre Show-Acts. Kick-off ist um 00:30 Uhr unserer Zeit. Das wird den einen oder anderen Sportfan die Nachtruhe kosten. Am liebsten streamt man natrlich zu dieser Zeit im Schlafzimmer. Doch wie erhalte ich, wenn der Router zu weit entfernt ist, eine schnelle, einfache und verlssliche Verbindung zum Internet? Mit den dLAN Powerline-Adaptern ist das ganz einfach.

Kick-off mit WLAN-Adaptern

Streaming kann jede Menge Spa machen, wenn die WLAN-Anbindung stimmt. Wenn nicht, wird es frustrierend, verpixelt und man sieht lediglich den Ladebalken. Genau dafr gibt es die praktischen dLAN Powerline-Adapter von devolo, die ganz einfach superschnelles WLAN in jedes Zimmer bringen: Zum Smart-TV, Tablet, Notebook und Smartphone. Mit devolo Powerline verschwindet garantiert kein Angriff, kein Touchdown und kein Fieldgoal hinter dem Buffering-Symbol.

Stream-Team: WLAN im ganzen Haus in fnf Minuten

Vorbereitung und Training sind das A und O fr das ganze Team. Whrend die Athleten auf dem Platz dafr viele Jahre brauchen, sind devolo Powerline-Adapter schon nach drei einfachen Schritten startklar: 1. dLAN Powerline-Adapter mit dem Router verbinden und in die Steckdose stecken. 2. dLAN Adapter mit WLAN-Funktion im gewnschten Zimmer einstecken. 3. WPS-Knopf am Router und am WLAN-Adapter drcken - fertig. Schon steht WLAN mit voller Signalstrke genau dort zur Verfgung, wo das American-Football-Finale gestreamt werden soll. Noch besser: Dank devolo WiFi Clone und devolo WiFi Move entsteht zu Hause ein einziges WLAN-Netz, so dass sich die mobilen Endgerte immer automatisch mit dem strksten WLAN-Hotspot verbinden.

Die Highlights: Mehr WLAN-Power fr die Streaming-Offense

Wer die devolo Adapter einmal "auf dem Feld" gesehen hat wei, dass diesem Team in Sachen Geschwindigkeit und konstanter Top-Leistung niemand etwas vormacht. Zahlreiche Testsiege und patentierte Technologien zeichnen die devolo Powerline-Adapter aus. Eine bersicht des gesamten devolo Teams gibt es auf www.devolo.de Der Einstieg in die Powerline-Profiliga gelingt hier schon ab 99,90 Euro mit dem dLAN 500 WiFi Starter Kit oder mit dem Testsieger dLAN 1200+ WiFi ac Starter Kit ab 189,90 Euro - und das vllig ohne IT- oder American-Football-Vorkenntnisse. Und noch mehr: devolo gewhrt auf alle Gerte drei Jahre Garantie, damit auch die kommenden Finals hochauflsend und perfekt gestreamt werden knnen.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.devolo.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

ber devolo Consumer Business

devolo Consumer Business bietet innovative wie einfache Lsungen fr das moderne, vernetzte Zuhause.



Mit dLAN Powerline ist devolo das weltweit fhrende Unternehmen fr die bertragung von Internetsignalen ber die hausinterne Stromleitung. Die praktischen Adapter lassen sich ohne Vorkenntnisse installieren und ermglichen vollen Internetempfang in jedem Raum. Zahlreiche Testsiege und Auszeichnungen sowie ber 30 Millionen ausgelieferte Adapter belegen diesen Erfolg.



devolo Home Control ist das einfache Smart Home. Die neue Produktwelt umfasst ein umfangreiches Produktportfolio von Sensoren und Aktoren mit dem jedes Zuhause im Handumdrehen zum Smart Home wird. Gesteuert wird devolo Home Control einfach ber mydevolo.com oder per intuitiver App - fr mehr Komfort, mehr Sicherheit und zum Energiesparen.



ber devolo

Die devolo AG ist das fhrende europische Unternehmen im Markt fr Powerline- Kommunikationslsungen. Das Kernprodukt des Unternehmens ist dLAN, eine Technologie, die flexible Netzwerke ber Bestandsverkabelungen wie Strom- oder Koaxialleitungen ermglicht. Powerline-Lsungen werden sowohl in Privathaushalten als auch im gewerblichen Umfeld eingesetzt und halten Einzug im Bereich zukunftsorientierter Energiedatenverteilung. devolo investiert seine Entwicklungsressourcen in die Verbesserung der dLAN-Technik durch eigene, patentierte Lsungen. Seit 2009 ist das weltweit operierende Unternehmen Weltmarktfhrer im Powerline-Segment. Durch nachhaltiges Handeln steht devolo zu seiner Verantwortung gegenber Kunden, Mitarbeitern und der Natur.

Dies ist eine Pressemitteilung von

devolo AG

PresseKontakt / Agentur:

rtfm | public relations

Marco Albert

Flaustrae 90

90763 Frth

devolo(at)rtfm-pr.de

+49 (911) 979 220 -80

http://pressecenter.rtfm-pr.de



Datum: 01.02.2017 - 12:50

Sprache: Deutsch

News-ID 1450967

Anzahl Zeichen: 2822

Kontakt-Informationen:

Firma: devolo AG

Ansprechpartner: Marcel Schll

Stadt: Aachen

Telefon: +49 (0) 241-18279-0





Diese Pressemitteilung wurde bisher 23 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



ber einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite wrden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung