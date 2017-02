Skillsoft in 2017 Fosway 9-GridTM for Digital Learning als "Core Leader" ausgezeichnet

(firmenpresse) - Analystenhaus würdigt Skillsoft für die Bandbreite und Qualität seines Angebotsportfolios sowie für seine nachweisliche Erfolgsbilanz

London/Düsseldorf, 01. Februar 2017 - Der führende eLearning-Spezialist Skillsoft wurde von der Fosway Group in deren erstmalig durchgeführten Fosway 9-GridTM for Digital Learning sehr positiv bewertet. Europas führendes unabhängiges Analystenhaus für HR und Weiterbildung zeichnet Skillsoft als "Core Leader" aus und hebt damit das hochwertige Angebot für Digitales Lernen und die starke Marktpräsenz des Unternehmens hervor.

Skillsoft genießt das Vertrauen von weltweit führenden Unternehmen. Der Anbieter fokussiert sich auf ein intelligentes, anwenderfreundliches Technologieangebot sowie lebendige Lerninhalte und hat erhebliche Investitionen getätigt, um seinen Kunden und deren zu schulenden Mitarbeitern nachhaltige und anwenderbezogene Lerninhalte zu bieten.

"Diese Anerkennung durch die Fosway Group würdigt unsere Investitionen und Innovationen im Bereich neuer Lerninhalte, mit denen wir die sich ständig ändernden Anforderungen von Mitarbeitern unterschiedlicher Altersstufen abdecken", erklärte Bill Donoghue, Chairman und CEO von Skillsoft. "Unser umfassendes Angebot an Inhalten sowie an zahlreichen Lernmethoden, einschließlich Kursunterlagen, Büchern, Bewertungsmethoden und Videos, ist auf dem Markt einzigartig."

"Mithilfe des 2017 neu eingeführten Fosway 9-Grid? for Digital Learning haben wir unsere Marktanalyse über das traditionelle eLearning hinaus erweitert", erklärt David Wilson, CEO der Fosway Group. "Für seine Marktpräsenz und die beeindruckende Bandbreite seines Lösungsportfolios wurde Skillsoft daher als "Core Leader" 2017 im Bereich Digitales Lernen gewürdigt."

Skillsoft

Skillsoft ist der global führende eLearning-Anbieter. Wir schulen mehr Fachkräfte als jedes andere Unternehmen. Führende Organisationen weltweit vertrauen auf uns, darunter rund 65 Prozent der Fortune 500. Denn Wissen ist der Antrieb für Innovation - und Innovation ist der Antrieb für wirtschaftliches Wachstum. Das Ziel von Skillsoft ist es, innovative Technologie in Kombination mit lebendigen, ansprechenden Inhalten bereitzustellen. Auf unsere 165.000+ Kurse, Videos und Bücher wird jeden Monat mehr als 130 Millionen Mal zugegriffen, in 160 Ländern und 29 Sprachen, mit 100% Cloud-Zugang, jederzeit und überall. Erfahren Sie mehr auf www.skillsoft.de.



Fosway Group

Bei der Fosway Group wissen wir, dass vielschichtige globale Unternehmen die Leistung und den Erfolg ihrer Mitarbeiter durch deren Entwicklung und Einbeziehung fördern. Die Talententwicklung jedes Mitarbeiters ist einzigartig, ebenso wie die Personalstrategie jedes Unternehmens. Mit den Analysten- und Beratungsdiensten der Fosway Group erhalten Sie die Erkenntnisse, die Ihr Unternehmen benötigt, um Ergebnisse zu erzielen und Risiken auszuschalten. Als führender unabhängiger HR-Analyst in Europa gehen wir einen ungewöhnlich direkten Weg, genau wie die römische Heerstraße, von der unser Name abgeleitet ist. Wir haben kein persönliches Interesse an den Technologien oder Beratungsdiensten, für die Sie sich entscheiden, sondern beraten Sie immer im Sinne Ihres Erfolges. Darauf können Sie sich verlassen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.fosway.com

