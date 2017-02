Haaranalyse kann Drogen- und Alkoholkonsum nachweisen

Was tun, wenn man den Verdacht hat, dass der Partner, das Kind oder der Mitarbeiter ein Drogenproblem hat? Mit einer Haaranalyse auf Drogen oder Alkohol kann man Gewissheit schaffen.

(firmenpresse) - Diese Frage stellt man sich, wenn sich plötzlich das Verhalten des Partners, Kindes oder Mitarbeiters extrem verändert. Zunächst sucht man nach Erklärungen im familiären Umfeld oder auch im Freundeskreis und oft genug bleiben Vermutungen unbeantwortet.



Aufgrund der Persönlichkeitsveränderung kommt häufig die Frage auf, ob hier vielleicht sogar Drogen im Spiel sind. Doch wie soll man sich dann verhalten? Welche Möglichkeiten gibt es, Drogenkonsum nachzuweisen?

Oft will man das ganze diskret im Hintergrund untersuchen ohne den Partner oder Mitarbeiter persönlich mit der Frage zu konfrontieren.



BAVARIAN LIFESCIENCE bietet hier eine Lösung an. Eine Haaranalyse auf Drogen oder Alkohol , die man diskret online bestellen kann.



Mit der Haaranalyse kann man bis zu 1 Jahr zurückliegenden Konsum nachweisen. Dazu schickt man einfach die zu untersuchenden Haare an BAVARIAN LIFESCIENCE und bekommt nach ca. 10 Tagen einen ärztlichen Befund. Wenn der Befund Drogenkonsum bestätigt, so kann man davon ausgehen, dass ein süchtiger Drogenkonsum vorliegt. Die Haaranalyse ist sehr sicher und kann nicht manipuliert werden.



Die Bestellung der Haaranalyse ist denkbar einfach und diskret über Drogendetektive.com möglich. Jeder kann ohne Bedenken Haare analysieren, um das Ergebnis für private Zwecke zu nutzen.



So kann man dann weitere hilfreiche Schritte angehen um eine vielleicht komplizierte Situation aufzulösen. Für ein kostenlose Beratung steht eine Info-Hotline unter 08031 - 39 12 660 zur Verfügung.







Bavarian Lifescience ist ein junges Biotechunternehmen, welches sich auf die Entwicklung und den Vertrieb von Schnelltests spezialisiert hat. Unser Produktportfolio reicht von Schnelltests für den Drogennachweis, Gesundheits- und Vorsorgetests, Umwelttests und Tests für den Nachweis von Infektionskrankheiten und Borreliose-Erregern in der Zecke.

In unseren Onlineshops http://www.drogendetektive.com, http://www.bavarian-lifescience.de und http://www.zeckenschnelltest.com haben Sie die Möglichkeit, unkompliziert und vor allem diskret Heim- und Labortests zu bestellen undanschließend selbst durchzuführen.



Bavarian Lifescience

Äußere Münchener Str. 32b, 83026 Rosenheim

Firma: Bavarian Lifescience

Ansprechpartner: Claudia Beitsch

Stadt: Stephanskirchen

Telefon: 08031-391 2529



