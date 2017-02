„Bester Vermittler für Baufinanzierung“: DTW belegt mit Immobilienfinanzierung.de zweimal den 1. Platz beim FMH-Award 2017

Mannheim, 31. Januar 2017. Am Abend des 26. Januar 2017 wurden in Frankfurt am Main zum neunten Mal die „FMH-Awards“ verliehen. Die begehrte Auszeichnung der Finanzbranche ehrt die besten Baufinanzierer im Land und wird von der „FMH-Finanzberatung“ in Kooperation mit dem Nachrichtensender „n-tv“ einmal im Jahr an die Top-Unternehmen für Immobilienfinanzierungen in verschiedenen Kategorien verliehen.

(firmenpresse) - Wer sind die besten Baufinanzierer im Land? Um diese Frage zu klären, untersuchte der renommierte Anbieter von Zinsvergleichen FMH im letzten Jahr, über 50 Wochen hinweg, die Daten von 256 Angeboten für Baufinanzierungen mit einer Sollzinsbindung von 10, 15 und 20 Jahren von insgesamt 64 Anbietern. Dazu wurden die günstigsten Sollzinsen für Immobiliendarlehen bei einer Beleihung von 60 und 70 Prozent (bei 150.000 Euro) sowie 80 und 90 Prozent (bei 250.000 Euro) herausgefiltert.



DTW wurde mit seinem Angebot zur Baufinanzierung auf Immobilienfinanzierung.de bei einer Sollzinsbindung von 15 und 20 Jahren als „Bester Vermittler für Baufinanzierung“ gleich zweimal mit dem 1. Platz ausgezeichnet. Darüber hinaus belegte DTW mit Immobilienfinanzierung.de den 2. Platz mit einem Baudarlehen bei einer Sollzinsbindung von 10 Jahren.



„Auf Platz eins kam, wer im Durchschnitt aller vier Beleihungen das ganze Jahr über die niedrigsten Zinsen verlangte“, so Max Herbst, einer der angesehensten Experten für Immobilienfinanzierung und Inhaber der FMH-Finanzberatung. Um Äpfel und Birnen nicht zu vergleichen, erklärt Herr Herbst weitergehend, wurde zudem zwischen bundesweiten Anbietern, regionalen Banken und Vermittlern unterschieden.



„Die zwei 1. Plätze beim FMH-Award bestätigen den Anspruch von DTW auf Immobilienfinanzierung.de kontinuierlich äußerst günstige Sollzinssätze bei gleichzeitig höchster Kundenservicequalität anzubieten“, kommentiert Christoph Müller, Geschäftsführer der DTW GmbH die wiederholte Auszeichnung. „Bauherren, Immobilienkäufer und Anschlussfinanzierer werden auch in den kommenden Jahren bei uns garantiert unabhängige, persönliche Beratung sowie individuelle Finanzierungsangebote zu besten Konditionen erwarten können. Ziel ist es, an den Erfolg beim FMH-Award im kommenden Jahr anzuknüpfen“, erklärt Christoph Müller.





DTW gehört mit seinem Angebot auf Immobilienfinanzierung.de zu den bedeutendsten Anbietern zinsgünstiger Immobilienfinanzierungen in Deutschland. Als serviceorientierter Baugeldvermittler entwickelt DTW für jeden Kunden das individuell bestmögliche Angebot zur Baufinanzierung. Dabei gewährleisten qualifizierte und erfahrene Mitarbeiter eine unabhängige und bedarfsorientierte Kundenberatung. Zahlreiche Testsiege in verschiedenen Publikationen sowie regelmäßig hervorragende Platzierungen in Zinsvergleichen für Baugeld belegen dies. DTW vergibt keine eigenen Darlehen, sondern arbeitet mit zahlreichen renommierten Finanzierungspartnern als Darlehensgeber zusammen. Durch den konsequenten Einsatz neuester Technologien sowie schlanker Abwicklungssysteme können erhebliche Zinsvorteile für den Kunden erzielt werden.

